科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.03.30-2020.04.05）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

保罗·格雷厄姆在《加速成瘾》（The Acceleration of Addictiveness）一文中曾这么写道：“技术发展让事物越来越满足我们的喜恶···这一过程的加速意味着我们所喜欢的事物在变得更多的同时也在让我们对此更加热衷···但是，除非社会认知的发展速度能够跟上技术带来新的成瘾的增长速率，否则我们越来越无法依靠这种认知来保护自身。”

如果你读过这篇写于十年前的博客，不难发现他想表达的是自己对当时不断依赖并且离不开互联网的状态的忧虑与警惕。当然，如果你没有接触过这篇文章也没有关系，在这十年间，你可以轻易看到 “世界变得比四十年前更有吸引力” 的假设正在不断通过科技、通过互联网变成现实，而且在本周更是如此。

无论是有人请你免费再喝一杯咖啡还是找你再次交个朋友，面对这些热情邀请，拒绝恐怕并不是我们的首要选项。然而，如果有人不断向你发出这种邀请，这时我们又该如何拒绝更多或者接受更多？

一个有趣的现象是，我们正在被提供给越来越多选择的同时也在陷入更多被动之中，但时间在总量上却保持不变。

篇幅有限，话不多说，让我们进入以下回顾正题。

东南亚

🇮🇩 印尼电商独角兽Tokopedia投资当地电商物流平台SiCepat：SiCepat 成立于 2014 年，主要为在印尼地区为当地电商及线上卖家提供物流、仓储、配送等服务内容。目前已获得 5350 万美元融资。Tokopedia 是印尼当地最大的 C2C 电商平台，平台拥有超 500 万个注册商家。Tokopedia 共计完成 9 轮融资，规模高达 24 亿美元，阿里巴巴、软银均对其有多轮领投。

本次投资并非 Tokopedia 首次参投物流公司。此前，Tokopedia 曾与顺丰以及 Triputra Group 共同投资 5000 万美元组建了一家名为 Anteraja.id 的物流平台。

🇸🇬 “东南亚的Netflix”Hooq申请破产：Hooq 认为现在串流媒体行业的变化和残酷的竞争格局影响了这一决定。Hooq 创办于 2015 年 1 月，是新加坡电信公司 Singtel 与索尼、华纳的合作。它的主要竞争对手是 Netflix 和 iFlix。声明补充说，该服务 “尚未从现有或新的投资者那里获得额外的资金” ，暗示是 Singtel 决定消减 Hooq 的资金。

🇸🇬 新加坡远程医疗服务平台Doctor Anywhere获得B轮2700万美元融资：成立于 2015 年的 Doctor Anywhere 通过其平台为用户提供远程医疗问诊服务，用户可以通过视频向执照医师进行医疗咨询，目前新加坡、越南、泰国均有运营。Doctor Anywhere 表示，已在当地拥有 8 家线下诊所及 1300 多个合作诊所，服务用户超百万。公司称，其注册医师及用户在自 1 月末的新冠疫情后出现了一倍以上的增长。

🇸🇬 新加坡B2B在线学习平台ProSpark完成Pre-Seed轮融资：成立于 2018 年的 ProSpark 主要通过其 B2B 学习管理系统帮助员工访问个人及小组的在线培训。此外，企业用户也可以通过其平台对员工进行培训、认证等操作。ProSpark 表示，在新冠疫情爆发后，平台使用量也出现了增长。但该公司并未透露具体增长量。

🇮🇩 印尼农业科技初创公司TaniHub获得1700万美元A+轮融资：成立于 2016 年的 TaniHub 主要通过其平台帮助农民群体提供订单管理、物流援助、融资方案等服务内容。此外，该公司也通过旗下 P2P 平台 TaniFund 向农民提供种植及贸易贷款服务。公司表示，目前已为近 3 万名农民提供服务，帮助对接了 11 万个零售客户及 5000 多个企业客户，其 P2P 平台也已向用户提供了 600 万美元规模的贷款。

南亚

🇮🇳 印度在线教育初创公司Unacademy收购当地在线备考平台Kreatryx：Kreatryx 成立于 2014 年，主要为用户提供 GATE、SSC、ESE、CIL 等考试的在线辅导服务。

Unacademy 由 Munjal、Saini 和 Hemesh Singh 于 2015 年联合创立，旨在帮助教育工作者通过其应用程序为受教者创建学习课程。该公司于不久前获得获得由 Facebook、General Atlantic、红杉资本领投的 E 轮 1.1 亿美元融资，估值超 5 亿美元。

🇮🇳 印度在线支付技术方案解决商Juspay获得B轮2160万美元融资：Juspay 成立于 2012 年，主要向其客户提供在线支付技术解决方案。公司称，其 SDK 下载量达 2 亿次，每年为 100 亿美元规模的交易量提供技术支持，当地服务客户包括亚马逊、Flipkart、Uber、Swiggy、Ola、Cred 等。

🇮🇳 印度金融科技初创公司Recko获得A轮600万美元融资，祥峰领投：成立于 2017 年的 Recko 通过旗下 SaaS 对账产品为客户提供服务，可以对应组织或机构的完整交易周期进行追踪。Recko 称，这个基于人工智能技术的对账产品自公司成立以来已经帮助完成了 50 亿美元规模的对账服务，产品有望在今年底达成 100 亿美元规模的数字交易对账。

西亚

🇮🇱 以色列医疗科技初创公司Air Doctor获得A轮780万美元融资：成立于 2016 年的 Air Doctor 是一个主打帮助国外旅行者寻找当地医生就医的对接平台，目前已覆盖 42 个国家或地区。Air Doctor 也指出，得益于其连接服务，其平台也可以降低保险公司的成本，并为信用卡公司和移动运营商提供增值解决方案。

🇮🇱 以色列电池制造商Addionics获得600万美元融资：成立于 2017 年的 Addionics 是一家办公室位于英国的以色列电池技术方案解决商，通过重新设计充电电池的电池架构推出了改良型充电电池技术方案。Addionics 表示，与其它公司技术方案不同的是，该公司主要通过物理而非化学层面对电池进行改良，公司研发的具有专利保护的可延展 3D 金属制造技术可以显著增强汽车电池的续航里程和使用寿命。

🇮🇱 以色列酒店客房定价优化平台Hotelmize获得B轮融资，阿里巴巴创业者基金等领投：成立于 2016 年的 Hotelmize 主要向酒店客户提供酒店客房定价解决方案。基于人工智能技术的平台系统会监视客房从预定到入住期间的价格波动，并使用与股票交易算法类似的方式对房间进行交易，以帮助客户提高利润。

阿里巴巴香港创业者基金执行董事 Cindy Chow 指出，“随着我们逐渐摆脱新冠疫情的阴霾，我们相信 Hotelmize 会用它的独特价值理念对酒店行业的复苏作出贡献。”

欧洲

🇬🇧 英国多媒体内容托管包装SupaPass获得54万欧元种子轮融资：成立于 2011 年的 SupaPass 是一个面向媒体内容主的一站式包装展示平台。通过其平台，用户可以将自身内容（如播客、视频、流媒体频道）快速打造成便于线上展示的形式，比如网页或者应用程序。

🇫🇷 使用计算机发热供暖的法国数据计算平台Qarnot获得600万欧元融资：成立于 2010 年的 Qarnot 通过旗下分布式数据计算平台为客户提供服务。一方面，客户可以使用其平台完成 3D 渲染、人工智能、模拟运算、流体力学等需要大量算力的数据计算需求。另一方面，Qarnot 也会对这些由计算产生的热量进行回收，为建筑物或者水资源提供供暖及加热服务。用户可以根据自身取暖需求向其设备下达计算指令以决定是否需要供暖。此外，Qarnot 也通过其 OASIS 平台提供智慧建筑解决方案。

🇫🇷 法国手机保险初创公司Coverd获得120万欧元融资：Coverd 于去年 4 月份创立，主打为手机提供保险服务，参保范围包括屏幕破裂、组件损坏、外表氧化等，付费方式主要以按月订阅为主，每月订阅费 4.9 欧元起。该公司表示，无论是新机、二手、翻新甚至是租用的手机，只要满足是 “已购买” 的条件，即可进行参保。此外，就算手机出现损坏也可进行投保订阅。

🇷🇺 俄罗斯电商平台Ozon获得5000万美元融资：成立于 1998 年的 Ozon 是一家俄罗斯电商平台，SKU 超 500 万。Ozon 称，平台目前拥有近 1 万家活跃中小企业，且也有 2 万家正在入驻，其销售额在 2019 年增长了 93% 至 11 亿美元，订单量呈现一倍以上的增长，达到 3220 万份。