疫情并不能阻挡春天的到来，国内新冠病毒确诊人数已降至 3000 人以下，武汉 “解封” 也迎来最后一周倒计时，全面复工也指日可待。尽管有诸多阻碍，但拥有政策扶持做为强有力的后盾，企业的复工之路燃起了希望之光。

3 月 29 日，国家卫健委新闻发言人米锋表示，本土疫情传播已基本阻断。此时，国内的复工步伐加快。3 月 31 日，税务总局公布的数据显示，过去一周全国企业复销率（日均开票金额与去年可比口径相比）已达 82.3%。此外，据工信部副部长辛国斌介绍，截至 3 月 28 日，全国规上工业企业平均开工率为 98.6%，人员平均复岗率为 89.9%，中小企业复工率已达到 76%，3 月份以来日均升幅在 1 个百分点左右。

街上开始热闹的人流及逐日增长的喜人数字都说明，国内疫情的控制总体趋势较好，目前大部分企业也已经进入了一定的过渡恢复期。

不过，值得注意的是，受疫情的影响，此前两个月许多企业就已处于困局，商业模式环节上出现问题。据上海杨浦区创业创新园区——长阳创谷的总经理奚荣庆举例，疫情对于企业的影响体现在几个方面：一是疫情期间，企业反映供应链普遍受到较大影响。“由于上下游企业没有全部复工复产，造成原材料购买难、产品销售难的困境。” 他解释道。二是商业经营受损。以长阳创谷内部商业街为例，该区域多依靠办公白领及周边居民进园消费，疫情期间园区多个出入口全部封闭，再加上延迟复工，商户大受影响。三是疫情期间，企业运营成本保持不变的情况下，营业收入明显大幅下降，维持企业生存资金压力较大。

这些问题对于企业的影响是持续的，尽管目前大部分企业已经相继复工复产，多数地区的解封也释放了人力资源以及消费资源，但是对于部分中小企业来说，运营成本提高、资金压力加大、发展信心不足等问题仍然让他们正处于非常窘迫的生存现状。任何一个细节的崩溃都很有可能会击垮脆弱的企业，为了 “不倒下”，企业端积极自救，国家和地方也相继出台了很多扶持政策。

首先，在国家政策层面，早在 2 月初，国家税务总局、财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、银保监会、证监会、国家外汇管理局、力资源社会保障部、教育部、财政部、交通运输部、国家卫生健康委等部门或机构就金融、企业用工、企业成本等多个方面发布了及时的扶持政策细节。除此之外，根据各地疫情以及经济发展情况的不同，各地区政府也及时响应并 “具体问题具体分析”，如：上海市政府发布了 28 条扶持措施、北京发布 19 项措施，武汉发布 21 条中小企业扶持措施等。以下是部分地区的企业稳定或扶持措施：

从上述地区的政府扶持措施来看，大部分地区的关注重点包括几个方面：金融支持、减轻企业成本、实施援企稳岗、加大财政支持、提供优化的政务服务。显然，各地关于企业复工及运营的扶持政策考虑十分周到，不仅从宏观的角度如融资、资金支持等企业发展的大方面给予了真金白银的助力，且从多方面完善了健康的市场闭环。此外，一些地区在细节层面也是非常用心，如帮助企业员工稳定，除了税费，降低租金，还从日常的水、电、燃气费用中切实为企业减负。这对于受疫情影响较严重，正在面临生存难题的企业来说，无疑是实在的雪中送炭。

值得关注的是，在各地平稳复工后，针对企业的诉求，许多区级政府以及相关政府园区纷纷再出手，深入解读政策并推出更多创新举措，此现象也颇具特点。如 3 月 30 日，广州市黄埔区、开发区携手人保财险、平安财险、太平洋财险等保险机构，为生产型企业推出复工复产疫情防控综合保险，对投保综合保险产品的工业百强和上市企业给予 80% 保费补贴。此项扶持政策将可为企业减轻保费负担约 1000 万元。据悉，目前区内投保企业已达 21 家，保额总计 4200 万元。

政府园区中小企业较多，他们深入了解具体不同性质企业的难题，也积极将国家政策思想的解读也转化为实际的扶持措施，更深入地帮助企业面临的痛点。其中，长阳创谷则是一个案例。2014 年受双创工作推动，在杨浦区委区政府的领导下，杨浦科创集团与上海电气集团开始共同开发长阳创谷园区。其吸引了百度（上海）创新中心、埃森哲、英语流利说、爱驰汽车、造就 Talk、智能云科等逾 200 家中小企业入驻。

为协助园区内的入驻渡过疫情难关，奚荣庆透露，长阳创谷也打出了企业免租、服务 “组合拳”。该园区出台了减免中小企业房屋租金的实施方案。“目前主要以免租清单确认的方式，通过公告、电话、电子邮件、网络等多种方式告知政策范围内中小企业实际经营承租人。” 他介绍说。据悉，经过前期对园区一期、二期、三期企业承租人的有效排摸，将对符合减免资格的企业免除 2 月及 3 月的租金。“没有开票的不开票，已经开票的不催缴” 他表示。

此外，据奚荣庆介绍，长阳创谷还为企业量身定制一系列疫情期间服务措施，包括免收 2019 年整年度园区管理费用、免收疫情期间变更营业执照服务费、并向各企业提供 “人力资源大礼包”，涉及人力资源初始化服务、委托招聘、人才派遣、人事代理、培训讲座等十多项服务产品及服务内容。据悉，截至 2020 年 3 月 31 日，长阳创谷园区企业复工率达到 96%。

对于企业来说，在稳定健康的市场大环境下，政策可以成为未来的 “风向标”，在大环境困难的时候，政策或是千钧一发的 “及时雨”。在此次疫情中，国内之所以能够取得较快的复工抗疫成效，则是企业自救与政策援救的共同作用力。