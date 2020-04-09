在刚刚过去的清明小长假，伴随着密密麻麻的人流，“黄山景区现场拥挤不堪” 冲上了微博热搜。而紧紧在不到一个月前，人们还谨慎的居家隔离，与陌生人保持着安全距离。

报复性旅游来了？还是假性反弹？中国旅游研究院 7 日发布《2020 年清明节假日旅游市场研究报告》，综合数据显示，2020 年清明假日期间全国国内旅游接待总人数 4325.4 万人次，同比减少 61.4%。新疆、青海、云南、西藏、安徽、四川等地游客量恢复至去年清明假期的 5 成左右。虽然和去年同期相比，清明节出游的人数大幅减少，但从满意度上来看，国内游客满意指数为 88.8，达到历史高位水平。

由此可见，虽形势抑制了大家旅游的脚步，但旅游的热情空前高涨。 清明节前一周，北京、上海、广州的 “周边自驾游” 关键词热度环比分别环比上涨 85.7%、51.2%、132.8%。4 月以来，国内疫情得到控制，加上春暖花开正是踏青好时机，居家已久的人们蠢蠢欲动。据数据显示，清明假期期间城市居民活动平均半径 3.6 公里，较春节期间平均提升 36.8%。外地游客在目的地游憩半径为 12.9 公里，较春节假期平均提升 16.0%。

停滞了近三个月的旅游业是不是复苏了？大面积的报复性旅游是否正在来临？

境外游停滞 国内游回暖

“以往春节前后是最出业绩的时候，没想到今年失了业。” 曾在苏州国际旅行社工作的小徐感叹说，他手上最火热的产品普吉岛五天机酒自由行曾在往年春节卖出了几百份，今年所有的订单都被取消了。如今，他开始在朋友圈做微商，甚至和朋友们开始做起了龙虾店。但他还是想在形式好转的时候，回归旅游行业。

自从 1 月 24 日文化和旅游部发布通知，要求旅行社和在线旅游企业暂停团队出入境旅游和 “机票+酒店” 旅游产品。再加上 3 月份开始，全球新冠病毒全球性爆发，有专家推测，境外或许在 2020 年大部分都处于停滞状态。

有研究机构初步测算，假设中国公民出国旅游的人数下降 7.0%，损失金额也将达到 220 亿美元。不仅境外游受损严重，国内旅游业也遭受重创。预计新冠肺炎疫情给旅游业造成的损失约在 1.6 万亿至 1.8 万亿元之间，导致全年预期从同比增长 10% 变为负增长 14% 至 18%。

做定制旅游的平台指南猫负责人任静对记者说，海外疫情发展状况未知，出境旅游要恢复正常，今年内希望渺茫。近期他们将重点发力国内游，招募和扶持一批擅长国内的旅行设计师，同时将推出一项轻体验的新服务——旅行咨询。随着国内疫情逐渐好转，国内旅游业逐渐好转，清明节的 “火爆” 就是一个征兆。

“与往年同期相比，清明节的游客数量相差不大。” 上海东滩湿地公园的工作人员跟记者说，在清明节期间，我们看到现场景区入口增加了测量体温的工作人员，游客需要出示绿色的健康码才能入园，广播中也有时刻的播报提醒游客戴口罩。

与此同时，上海观樱的热门景点顾村公园也发布公告称：“顾村公园内五彩斑斓的晚樱接棒中樱，已傲然绽放枝头，尽显独特、高雅之美。刚过去的三天清明小长假，天气晴好，公园共接待游客 13.1 万余人次。” 据报道，黄山风景区日接待游客超过 2 万人，景区出现客流高峰，游客相互之间几乎没有间隔，黄山风景区紧急发布通知，启动应急预案，停止游客入园，建议游客选择其他旅游路线，或改日进山。

携程发布的《2020 清明小长假复苏报告》显示，4 月周边游产品的预订人数是 3 月的三倍，其中，主要集中在清明节期间和周末。清明节前一周，携程旅游的国内门票销量环比增长 114%。《报告》称，从交通出行看，清明节期间交通出行订单量环比增长超过五成，携程酒店订单量环比增长近六成。无论是在一线城市，还是各地的省会城市，均呈现全面增长态势。

“我们家的民宿在清明节前一周都订完了。” 在莫干山经营一家民宿的梅女士说道，开店两年的她在今年春节经历了一次 “金融危机”，长达三个月没有顾客。开业需要政府的经营许可，她终于在清明节之前搞定了，为了吸引顾客，她把民宿的价格下调了百分之二十，如今从清明节到五一节假日和中间的周末基本都有预定。

据携程上的数据，酒店订单量环比增长近 6 成，上海周边部分热门酒店 “满房”，黄山景区周边部分酒店住宿价格上涨三倍。民宿行业景气水平弱于酒店，但是也出现了短暂复苏迹象，斯维登、爱彼迎、小猪短租等共享住宿平台推出折扣较大的销售活动，局部地区显成效。

复苏困难重重 企业花样自救

“乌镇东栅等部分景区 2 月 26 日已经开放，但目前客流恢复还很不理想。正常状态下，乌镇景区正常的客流量可达 1000 万人次，平均每天二三十万人次的流量，现在一天能有 5000 人就不错了。” 乌镇景区负责人徐晓磊接受采访时说。

尽管清明节旅游业交出的成绩单不错，但也只达到了往年同期的一半，大部分景区在平时的游客仍是寥寥无几。人们对未来旅行安全的疑惑和担忧，以及经济波动对收入的影响，都会对年内的旅游消费产生抑制。

同时，当前的疫情发展形势，使得政府不能贸然全面放开旅游业复工进度。目前，虽然国内的疫情防控取得了重要的阶段性成效，但从国际看，疫情在全球出现大流行，境外输入病例持续增加，出现本土零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。为此，各地政府对旅游业的复工复产颁发了指南，要求景区要做好游客测温、限流等防护措施，酒店要每天至少两次消毒，旅行社的境外组团业务尚不能开展等。这些要求也影响了旅游业的复工节奏。

春节旺季的亏损、春游旺季的失去、暑期旺季的不确定，不仅使 2020 年旅游业的多半旺季化为泡影，让旅游业 “寒冬” 变得更加漫长难熬。

当然，旅游巨头们也不会坐以待毙。3 月初，携程推出了旅游业的复兴计划，投入 10 亿元复苏基金。这项计划中列出了 “预约未来旅行” 预售产品矩阵，包括数万家酒店、1000 多条旅游线路、100 多条航线和 300 多家景区门票等，这些产品多数可以全年根据实际情况预约使用，并提供 “安心退” 服务，而价格在 4-8 折不等。携程提出的复兴计划在 3 月 25 日正式预售上线，首日 GMV 就超过了 2000 万元，订单数超过 17000 单。

除了传统的打折销售，企业管理人也玩起了 “直播卖货”。携程集团联合创始人、董事局主席梁建章也先后在三亚和贵州西江千户苗寨开了两场直播，在三亚场 1 个小时的直播中，梁建章卖掉价值 1000 万元的酒店套餐。

从 2 月中旬开始，马蜂窝围绕博物馆、国内外著名景区开启了 “云旅游” 直播。那些原本要通过乘飞机、住酒店实现的活动在可行范围内被搬到了线上，在马蜂窝旅游 App 上还出现了直播频道，每天三至十场云旅游直播，内容涵盖境内外上百个目的地、景点，包括路线推荐、旅行必备品、景点讲解、拍照攻略等等。

除了企业们的花样自救，各大地区政府和旅游景点也都在积极生存。黄山市宣布 4 月 1 日至 4 月 14 日期间，安徽籍居民本人有效证件可享受黄山市指定 A 级旅游景区门票免费优惠政策。陕西宝鸡市太白山、关山草原、九龙山等 10 家收费景区自开园运营之日起至 4 月 25 日前面向游客免费开放。4 月 1 日，四川省文旅厅公布 4 月免门票景区名单，112 个景区 4 月向所有游客免门票。厦门市宣布，2020 年 6 月 30 日前，国有 A 级景区向市民游客免费开放……

更绝的是消费券和过夜补贴，江西发放 1000 万元旅游电子消费券，总计投放 20 万张，每张 50 元面额；厦门市旅行社组织招徕福建省内游客在厦过夜，按照住宿 1、2、3 晚分别给予 30 元/人天、50 元/人天、80 元/人天的补助……可以说，为了推动旅游回暖，各地也是拼了。

疫情的肆虐重创了旅游业的同时，也给人们的心理上留下了 “后遗症”。何时对于 “黄山景区现场拥挤不堪” 这样的新闻我们见怪不怪，何时我们在密集的人群中不再紧张兮兮捂紧口罩，那么旅游业的这场 “料春寒” 也就快过去了。