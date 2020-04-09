华为消费者业务 CEO 余承东日前在接受采访时表示，P40 系列已经 “完全没有 Google 的东西了”，之前海外推出搭载 HMS 的 P40 Lite 也卖得很好。他说，“HMS 即使不能满足 100% 人群的需要，但满足 80%-90% 需求是没问题的。”

余承东表示，在美国的制裁下，2019 年华为消费者业务收入仍然实现了同比增长 34%。至于今年一季度，他透露，中国市场仍然在增长，海外市场因疫情有所下跌。他还预计海外零售 2020 年全年都会受到很大影响。

余承东还表示，华为供应链可以做到不用美国的器件，但还是保留了少量的，与美国供应商保持合作关系，照顾他们的生意。“我们没有说全部用国产的，当然国产东西多一些，美国的大幅减少了，原则上我们可以完全实现对美国器件的替代，但我们照顾他们的生意。” 余承东表示，中美之间相互依存，如果反制的话对双方都是很大的伤害。

在谈到有关华为手机库存问题的传闻时，余承东说，华为手机缺货很严重，而不是有库存。“有些公司造谣我们有库存，是胡扯。” 他表示，疫情期间自己每天都被催货，甚至零售店都供不上货，包括 P40 系列也是严重缺货状态。

此外，余承东也谈到了折叠屏手机的成本问题。他透露，华为折叠屏手机是亏损的，截至目前已经亏损了 6000 万至 7000 万美元。“别看 16999 元一台，但实际上是亏本的，将来良品率提升，规模起来才能扭亏为盈。”