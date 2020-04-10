不需要懂代码，AR/VR 的内容创作也可以像制作 PPT 一样简洁？

提及底层系统和开发工具，很多非行家的人士都会有距离感，毕竟这是一个听起来就颇具专业性及高门槛的领域。不过，睿悦信息 Nibiru（以下简称 “Nibiru”）想让这件事情变得既专业又容易操作。

Nibiru 是一家 AR/VR 系统及内容引擎供应商，主要研发产品包括 Nibiru XR 设备终端系统、Nibiru Studio、Nibiru Creator 等行业应用软件工具。目前，其开发引擎支持超过 100 个场景和 2000 家行业客户，涉及教育、医疗、工业、文旅、零售等行业。目前，其已完成币 B+轮融资。

据不久前 3D 引擎公司 Unity 发布的《2020 年商用 AR/VR 热门趋势报告》显示，2020 年将是商用 AR 和 VR 技术（称为 XR）的转型之年。一方面，从投资角度来看，XR 已度过 “是否值得投资” 的前期阶段，而进入了技术成果实际运用的商用阶段。另一方面，XR 已经准备好进入 “增长阶段”。该行业的蓬勃发展离不开底层的基础系统及开发工具，所以，底层研发的机会也随之而来。

针对市场的环境，Nibiru 联合创始人刘峰瑞认为，从整个产业链上来看，需要有端才有内容。但现在的端还不够普及，内容也不够丰富。“如目前，内容的制作成本相对较高，在产生大量内容阶段前一定要有高效的工具出现。现在市场上较多使用的开发工具在制作轻量级应用、内容时需要极高的时间成本和人力成本。” 他也表示，行业中从端到硬件、操作系统还没有统一的标准，在这样标准尚未统一的大生态环境中，产品的协调与适配会更难。

“所以，我们的发展战略中，开放是核心诉求。” 刘峰瑞介绍，Nibiru 拥有数个 AR/VR 通用型行业应用工具，最具代表性的便是：AR/VR 应用开发引擎 Nibiru Studio 以及内容、交互式视频创作工具 Nibiru Creator。“未来，其他厂家包括一些垂直领域的工具也可以在我们的系统上运行。” 他补充介绍了对于未来产品设计的一些思考。

值得强调的是：Nibiru Studio 的显著特点是 AR/VR 专属和开发易用性。此外，其与 Nibiru 系统无缝对接，可最大程度减低渲染延时。据悉，Nibiru Sudio 已应用到多个行业场景领域。目前在航天、电力、资源、运输、气候等国家级重要领域都有应用场景落地。

而 Nibiru Creator 最大特点则是 “简单易用”，针对一些轻量级交互场景应用，非专业人士拥有素材，然后通过拖拉拽，即可形成自己的故事线。如在一个旅游场景中，需要为游客提供一个全景的虚拟导览图，相关负责的文员即可通过 Nibiru Creator 进行创作。值得一提的是，Nibiru Creator 的效率优势很明显。总的来说，让行业用户简单易用是 Nibiru 的典型特点。

除了效率的提升，Nibiru 的两项通用型工具还具有明显的特点：支持平台方面具有通用性和丰富性。据悉，Nibiru Creator 上制作保存并导出后，可在 PC 端，手机端，VR 一体机端、TV 端，等多平台观看和交互。Nibiru Studio 在 PC 端完成后可以导出一体机和手机端或其他嵌入式终端，形成完整的 VR&AR APP 三维应用或游戏。

未来是数字的时代，5G 与 AR/VR 的结合也成为了行业内的关注焦点。作为一家前瞻性的创新企业，Nibiru 也在为这个交融时代的爆发作准备。据刘峰瑞介绍，Nibiru 目前跟 5G 结合主要在两方面体现：一是与产业链上游的运营商一起研发解决方案，在技术上寻求合作。二是从下游的场景里面，为目前拥有的工业、零售等领域的客户提供方案。

值得一提的是，Nibiru 的创始团队拥有丰富的行业经验，这令 Nibiru 在发展的规划以及定位上都较理智、清晰。首先，2014 年，成立之初的 Nibiru 并没有随市场的热度全力押注硬件的研发，而是看到了底层开发的机会。此外，从大环境上来看，国际上的科技巨头如谷歌、Facebook、苹果、微软都在 AR/VR 行业内居主导地位，它们通过一系列产品来定义产业发展模式，标准及构建起自己的 AR 生态。这对于创新企业来说是否会是很大的挑战？刘峰瑞表示，Nibiru 的思路和他们不同，很多大厂主要是着眼于 C 端市场去构建自己的一套标准，打造生态，因为他们之前在 C 端上已经占住了量，而 Nibiru 的策略是从 B 端到 C 端的发展路径。

刘峰瑞认为：“不可早不可晚，要在合适的时机，需要找准自己的点然后快速走下去。”