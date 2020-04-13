4 月 13 日，饿了么宣布在全国 80 个城市包下了近 4 万块户外广告、10 万个酒店电视广告位和 480 万台互联网电视资源，全部免费开放给各地中小餐饮商家，帮他们播放广告。

饿了么表示，作为阿里巴巴帮扶中小企业 “春雷计划 2020” 的组成部分之一，饿了么希望可以借此进一步降低餐饮企业疫情后的营销成本，尤其是帮助中小餐饮商家找到更多消费者。

据悉，武汉外卖商户仓桥家、沈阳外卖商户家食乐、杭州外卖商户乔村二十八道菜、杭州外卖商户隐川精致日料等餐饮品牌作为首批品牌，本周内免费使用这些广告牌，随后还将继续沟通更多外卖商户加入。

4 月 7 日阿里集团宣布，时隔 11 年再次启动扶助中小企业的特别行动 “春雷计划”，发挥阿里巴巴数字化能力，帮助中小企业不仅度过眼前的 “危”，更要找到面向未来的 “机”。

据了解，通过饿了么口碑已推出的各项帮扶措施，目前全国已有超过 30 万本地生活商家得以降低外卖佣金；超过 1 万商家获得了从 5000 元到 5000 万元不等的低息贷款和专项资金支持，整体金额已超 10 亿元；共有超过 20 万家商家 “外卖急速上线”，既包括了全聚德、鹅夫人等知名餐饮，也惠及 8 万家街边便利小店；家家悦、胖东来等区域商超龙头，香格里拉、西安威斯汀等高端酒店先后上线饿了么口碑，实现 “线上复工”。