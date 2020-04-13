近期，几家明星中概股公司接连被做空的事件引发热议。在瑞幸咖啡自曝财务造假后，好未来集团也自曝内部问题，称在例行内部审计过程中发现某些 “员工不当行为”。爱奇艺则是被做空机构狼群指出其 2019 年营收夸大约 80~130 亿元，占营收 27%~44%，将用户数量夸大了 42%~60%。受财务造假事件影响，很多人担心当下的做空趋势会影响未来中概股整体的估值和形象。

那么，目前美股中概股的整体情况到底是怎样的？未来中概股是否会陷入新一轮做空潮？动点科技选取了 31 家平时受关注较多的阿里巴巴、京东、拼多多等科技、互联网中概股公司，分析了其 2019 年报数据，试图梳理清楚目前中概股的概况。

首先，从市值来看，美股科技中概股市值前五强分别是阿里巴巴、京东、拼多多、网易和百度，阿里巴巴市值遥遥领先，达到 5257.73 亿美元，是京东市值的八倍多，市值分化明显。其中，电商中概股阿里巴巴、京东、拼多多占据了市值头部位置；互联网公司网易、百度、携程、爱奇艺、微博，以及教育中概股好未来、新东方、跟谁学都在市值前 20 之列。

近一年来，市值涨幅前五的公司分别是阿里巴巴、京东、拼多多、跟谁学和好未来，电商中概股依旧强势，教育中概股跟谁学和好未来的增长也很可观，这也是为什么两家公司被做空会备受关注。市值跌幅前五的公司分别是百度、腾讯音乐、携程网、微博和爱奇艺。

值得注意的是，在 4 月 7 日被做空股价下跌之前，爱奇艺过去一年的市值已经缩水了 46.86 亿美元，可见爱奇艺的经营状况并不乐观。2015 年至 2019 年，爱奇艺营收增速逐年放缓，且亏损不断扩大，从 2017 年开始亏损分别为 37 亿、91 亿及 103 亿。亏损的原因在于爱奇艺居高不下的营业成本。2019 年财报显示，爱奇艺营业成本 303 亿元，其中内容成本 222 亿元，占比 73.3%，2018 年的营业成本则为 211 亿元。可以说，这些因素都给做空机构留下了空间。

从净利润来看，目前已发布 2019 年年报的科技中概股公司中，2019 年净利润排名靠前的是网易、京东、携程、腾讯音乐和陌陌，而净利润亏损较严重的分布是蔚来、爱奇艺、拼多多、蛋壳公寓和趣头条。

2019 年科技中概股亏损第一名的位置则被蔚来汽车占据。2019 年蔚来的亏损达到了 112.96 亿，且连续四年亏损。作为明星中概股，2019 年蔚来经历了诸多事件，从 CFO 谢东莹离职、融资不顺，到被质疑资金链问题，蔚来的 2019 可谓艰难。这也就不奇怪在近半年时间里蔚来受到众多质疑，“烧钱扩张”“巨亏百亿” 的新闻层出不穷。

不过，亏损较大的公司中也有被看好的公司，其中哔哩哔哩 2019 年亏损了 12.9 亿元，同比扩大 134%。B 站自 2018 年 3 月份在美国上市以来，已经连续八个季度处于亏损状态，亏损原因是其成本及综合费用在逐步稳增。过去一年，随着 B 站对内容生态的持续投入以及市场营销费用的增加，使得营收成本进一步增加。速途研究院院长丁道师认为：“B 站亏损的增长幅度大于收入增长幅度，但是爱奇艺、腾讯视频等视频网站的亏损按比例来说也不小，但是仍然有很高的估值，说明行业认可 B 站通过资金投入来获取规模发展的模式。”

从股价来看，目前哪些科技中概股处于破发状态？对比发现，目前瑞幸咖啡、爱奇艺、36 氪、搜狗、蛋壳公寓等的股价都处于跌破上市时股价的状态。

从上市公司数量来看，2010 年以来，每年的中概股上市公司数量都在逐年上升。2010 年开始，美股几大指数都上涨了数倍，也迎来一轮中概股 IPO 热潮。随着移动互联网在中国的蓬勃发展，BAT 等明星公司崛起，微博、京东等高估值公司陆续 IPO，阿里巴巴于 2014 年挂牌纽交所让中概股迎来高光时刻，到 2018 年中概股 IPO 数量更是达到了 42 家的峰值。

撇开近期的瑞幸事件，其实 2019 年以来中概股已经出现多次被做空。公开资料显示，2019 年以来美股中概股趣头条、和信贷、嘉楠科技、58 同城、优信等都遭遇了做空，港股中概股也未能幸免，安踏体育、中国飞鹤、联想集团、周黑鸭、金蝶国际、波司登等也被做空机构狙击。

究其原因，从大背景来看，2019 年部分中概股的整体涨幅较大、估值偏高也可能是原因之一。Wind 数据显示，多家明星科技互联网公司近 1 年相对纳斯达克指数涨幅较大，其中无忧英语的相对指数涨幅达到 374%，跟谁学达到 184%，拼多多、唯品会的相对涨幅达到 80%，有道、哔哩哔哩、好未来这些明星公司的表现也不错。而在 2020 年美股多次熔断的背景下，市场形势的下跌给做空机构创造了做空中概股的空间。

回顾历史，上一次中概股陷入做空潮是在 2011 年左右。大连绿诺、东方纸业、分众传媒等相继被做空，掀起一场围猎中概股的狂潮。众多中概股受牵连而股价重挫，有些不得不退市，也影响了后续公司的赴美 IPO 计划。

当下，瑞幸咖啡和好未来的财务造假可能使中概股陷入新一轮做空潮之中。今后美股市场面向中概股的环境将更加严苛，也会增加企业赴美上市的成本。就像京东零售集团 CEO 徐雷对造假事件的评价：造假事件 “对中国企业的形象影响是破坏性的，对中国创业企业的负面影响是深远的，经此事，全社会很多的经济成本会提高，因为信任已经被破坏了，而信任是最昂贵的。”