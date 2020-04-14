福布斯 2020 年全球最佳创投人榜（The Midas List）于当地时间 4 月 14 日上午正式揭晓。启明创投主管合伙人梁颕宇、创始主管合伙人邝子平上榜，分列榜单第 33 位和第 69 位。

创立于 2001 年的福布斯全球最佳创投人榜，其英文名称来源于希腊神话中拥有点石成金能力的迈达斯（Midas）王，因此这一榜单又被称为 “金手指榜单”。这一榜单的发布，被视为 “投资界奥斯卡”。

梁颕宇领导启明创投医疗健康领域的投资。去年梁颕宇首次以中国医疗健康这一细分领域第一名的身份排名全球第 54 名，因此被誉为 “中国医疗行业头号捕手”。

梁颕宇始终致力于寻找真正能够推动中国医疗体系进步，满足全球病患医疗服务需求的项目。在过去十余年间，梁颕宇及团队累计投资了包括致力于研究、开发和销售创新药物的制药企业再鼎医药、在生物合成人胰岛素及其类似物的开发、研制和生产等方面均处于国内外领先地位的甘李药业、全球领先的高通量基因测序技术的创新型生物科技公司贝瑞基因等上百个医疗健康领域的项目。

在过去 12 个月左右的时间里，梁颕宇早期投资的疫苗研发企业康希诺生物、经导管心脏瓣膜研发企业启明医疗先后登陆香港市场，计算机辅助药物设计公司 Schrödinger 登陆纳斯达克。

邝子平首次登上福布斯全球最佳创投人榜单，排名第 69 位。邝子平于 2006 年联合创立了启明创投，并领导 TMT 团队的投资。

邝子平拥有超过 20 年的风险投资经验。邝子平经历过多个经济周期，邝子平关注如何带领启明创投在瞬息万变、竞争激烈的投资行业中，始终处于领先地位。

基于对趋势的把握，启明创投 TMT 领域将重点放在预测未来、提前布局上。今天人工智能、企业服务等赋能于传统行业、赋能于互联网行业成为主流，事实上，早在 7 年之前，邝子平就已经深入人工智能领域的投资，投出了旷视科技、优必选、云知声等独角兽企业。

启明创投是小米集团的早期投资机构，邝子平带领团队成为最早参与小米生态企业的风险投资机构，获得了参与投资小米生态系统的先机。今年 2 月，邝子平所投资的石头科技成功登陆科创板。

在邝子平看来，人工智能领域无论在新技术架构的产生，还是落地上，仍然有巨大的创新空间；随着 5G 技术的完善，将促进新场景与新技术的出现。具体行业上，企业服务将迎来爆发性增长，半导体行业因关注自主可控而迎来机会，新的社交应用市场潜力巨大。

启明创投日前刚刚宣布完成的第七期 11 亿美元募资，将关注医疗健康及 TMT 早期投资，包括生物医药、医疗器械、基因诊断、医疗服务，信息技术、人工智能、企业服务、消费互联网及电子商务等领域。

创立 15 年来，启明创投在中国风险投资界展现了持续的高回报率。过往的投资业绩包括：启明创投总计投资了 30 多家估值 10 亿美元以上的市场领导者，35 家投资企业成功完成上市。2019 年以来，启明创投共上市 7 家企业，美元基金和人民币基金共计投资企业超过 50 家。

启明创投创立之初就锁定了对 TMT 和医疗健康两大领域的投资，同时，平等的合伙人文化确保投资决策的稳定和可持续。

在全世界共同抗击新冠肺炎疫情全球大流行的斗争中，60 多家启明创投投资企业以不同形式作出了贡献，其中很多企业以其专业能力，在一线救治和后端支持方面发挥了关键作用。面对未来，启明创投将继续看好中国机会，深植于中国，通过专业、前瞻的研究，投资于伟大的企业家，致力于造福人类，为社会带来长期价值。