知乎回应有关平台存在儿童送养信息的报道：已全面清理

据新浪科技报道，针对平台存在儿童送养信息一事，知乎做出回应称，监测到个别用户在站内发布 “送养” 等可疑信息。根据中国法律规定，私自签订收养协议是违法的，也是无效的。目前已对相关违规内容进行了全面的清理，并对相关帐号进行永封处置。同时，知乎也升级了安全策略，对相关新增可疑信息做主动筛查。

暴风集团收到关注函 要求说明未按时披露业绩预告原因

深圳交易所向暴风集团发关注函称，暴风集团预约于 2020 年 4 月 25 日披露 2019 年年度报告，但未按本所相关规定在 4 月 10 日之前披露 2020 年第一季度业绩预告。

此外，截至 2020 年 4 月 12 日，暴风仍未披露 2019 年度业绩预告、业绩快报，未聘请负责 2019 年度审计工作的会计师事务所。要求公司说明未在规定时间内披露业绩预告的原因，目前的进展情况及解决措施等。

TikTok 在 Google Play Store 下载量突破 10 亿

据 PhoneArena 报道，字节跳动旗下短视频平台抖音的海外版本 “TikTok” 在 Google Play Store 的下载量已经突破 10 亿。

报道称，在苹果 App Store 和 Google Play Store 的免费应用排行中，TikTok 一直名列前茅。2 月底，TikTok 成为 Google Play Store 中安装量第三多的免费应用，上个月升至第二位。

乐视网：公司遭陈思成工作室起诉索赔近 2900 万元

乐视网发布公告称，公司等被陈思成（上海）影视文化工作室起诉，要求公司等收购银石投资代原告持有的乐视体育的 0.0914% 股权（对应注册资本 451490.78 元），向原告支付股权收购款 28966666.67 元（以 2000 万元为基数，按年息 12% 计算，自 2016 年 4 月 11 日起计算至实际支付之日止，暂计至 2019 年 12 月 31 日为 28966666.67 元，计算公式：2000 万元 + 2000 万元 * 12% * 3 年 + 2000 万元 * 12% * 265 天 / 365 天）。

科大讯飞：第一季度净利润预计亏损 1.25 亿元到 1.35 亿元

据新浪科技报道，科大讯飞昨天发布了 2020 年度第一季度业绩预告。预告显示，归属于上市公司股东的净利润亏损 1.25 亿元–1.35 亿元，上年同期盈利 1.02 亿元。亏损的主要原因为新冠疫情较大程度上延缓了公司一季度项目的实施、交付、验收等相关工作的进度，因此也影响了收入的实现进度。