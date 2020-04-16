每年我们都能在各路营销号的小道消息里听到关于 SE 的消息，原本以为昨晚 8 点的爽约，又是营销号们的虚晃一枪，结果苹果 11 点多真悄咪咪上架了 iPhone SE（第二代），一年又一年的落空让它有种 “狼来了” 的感觉。

仔细看完 iPhone SE 的介绍，再回来看看时间表确定这是在 2020 年，没有穿越到三年前。虽然 3299 的价钱相比上万元的 iPhone 11pro 便宜不少，但同时性能也跟着缩水了。比如说：没有面部识别功能、夜间模式被砍、摄像头像素不高、不支持双卡双待等。外观上保留了 home 键，屏幕只有 4.7 寸，与市面上流行的全面大屏手机格格不入。在安卓机们忙着创新拼参数的时候，苹果机走起了复古路线。

“14 年的造型，15 年的指纹，16 年的屏幕，17 年的机身，18 年的镜头，19 年的处理器，20 年的手机。它不一定是个好手机，但一定是本好历史书。” 知乎上的网友一针见血的评价说。

尽管新款 iPhone 毫无亮点，但也是网友们的大型真香现场。“这款手机我都不忍心跟安卓同价位做对比，因为太残忍了。3000 元左右的这个价格，换成其他国产手机出这个，会被骂的翻天覆地死去活来。但是到了苹果这里，真的好像还行。” 苹果凭借其强硬的品牌效应，即使毫无创新的产品，价格便宜就能被原谅。

iPhone SE 到底有什么值得被夸的？那就要看跟谁比较了，与三年前发布的 iPhone8 比较还是略有优势的，比如搭载了 iPhone11 同样的 A13 芯片——号称目前性能最强的 SOC（集成电路芯片），后置摄像头提升，其他基本没了。“凭心而论，A13 是真的厉害，IOS 也是真的香，但是我没想到苹果会真的就这样只卖 SOC 和系统了。” 网友们称，iPhone SE2 正在考验着当前消费者对于苹果品牌的认可度。

苹果官方也意识到，这次产品没有过多技能炫弄，所以在官网介绍中给消费者们算了一笔经济账。从 “价格+使用周期+设计耐久度+性能表现+三防设计.” 几个方面着重介绍，换言之就是帮你把账算明白了:3299 的价格就能买到 iPhone11 同款 A13 芯片，享受 iOS 流畅的操作体验，还防水防尘用的久。另外，“心机” 的苹果还列出了多条 “安卓换 iPhone” 的理由，直接暗讽安卓系统不够流畅，花样夸自己，这放在乔布斯时代，是完全不屑于去做的。

直接对标中端安卓手机，或许是 iPhone SE2 的目的。一直以来，苹果手机走的都是中高端路线，但从 19 年的市场份额来看，由于华为、三星等中高端市场的崛起，让一直傲视群雄的苹果市场份额有所下降，于是补全市场份额变成了苹果在 5G 时代来临前的抗争。iPhone SE2 问世之后，苹果手机便拥有了从 3000 到 10000 价位的产品，全面参与到与安卓机的竞争中。

“A13：我覆盖了 3000-10000 的价格区间。

骁龙 865：小朋友我头上有很多问号？？？？”

在记者的询问中发现，尽管很多评论说 “从纸面参数来看，它怎么都是垃圾。” 但也有不少人，对 iPhone SE2 的态度十分友好 “这是一部对小手用户和轻薄爱好者来说，是完美到极致的手机。在一部 148g 的手机里面，塞进去了无线充电和 IP67 的防水。它有最牛逼的芯片，最牛逼的闪存，日常体验无敌流畅，游戏体验目中无人。以 148g 的重量来说，这是绝对的旗舰，安卓不可能做这样一部轻薄机。” 旧瓶装新酒这种事，估计也就苹果能行得通。

我们相信一款新 iPhone 的问世对于苹果来说一定是经过充分考量的，经过仔细分析，我们认为 iPhone SE2 的受众可能分为几类：LCD 小屏轻薄爱好者、尝鲜体验 iOS 但预算不够、安卓用户买备用机、“脑残果粉”。比如 “迷恋” 苹果 home 键的 Klein，因为不习惯全面屏久久不肯放弃 iPhone 8 ，但 iPhone SE 第一代屏幕太小，那么 iPhone SE2 便是他期待已久的机型。

吐槽和销量齐飞，是近几年的苹果产品的通病。今天苹果官方也下架了 iPhone8，为 iPhone SE2 让路。截止到发稿前，京东上 iPhone SE2 的预定量已经突破了 20 万，iPhone SE 2 能占到 3000 元手机市场份额多少还要看消费者们的态度。“如果买的人多，那么表明真的是有情怀在里面；如果买的人少，那么表明很多所谓的老牌消费者就是嘴炮”。