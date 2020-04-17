“房东打算在门外再安装一个铁门，她希望我们报警，警察去找青客。” 因为被青客公寓拖欠房租，4 月 15 日，房东找到青客公寓的上海租客小灵（化名）及室友 “配合”，准备用这种非常规的解决方案，要回自己的钱。

继蛋壳公寓的舆论风波后，近日，“长租公寓第一股” 青客公寓也深陷房东、租客的投诉风波。4 月 15 日，在第三方平台黑猫投诉的红黑榜上，青客公寓居黑榜第三，且截止当日，针对 “青客” 的投诉已经有 4000 多条。其中，近期多数投诉是租客发起，主要问题是该平台 “不退房租和押金”、“不解除租金贷” 等，且多名租客表示导致问题的原因是由青客未如约支付房租，房东收回房子 “赶人”。

青客欠钱，房东赶人

小灵仅是众多受害租客之一。

据她回忆，其实在今年一月十几日，即疫情爆发前，类似戏码就曾上演过。她表示，房东本该去年 12 月 25 日收到房租，但迟迟没动静，所以房东就曾找上门。随后，其与室友曾寻找维权渠道帮助但无果。“大约一月二十多日，房东说已经收到房租。” 小灵表示此事告一段落。

2 月，据证券时报报道，在相关群里，已有一百多位房东明确表示，收到了青客方面的短信通知，且没有按时收到租金。这些房东大部分集中在长三角。

3 月末，同样的问题陆续影响更广泛的租客和房东。因青客拖欠房租和水电费，同时影响征信记录，许多房东选择直接收房，租客无奈，大量纠纷产生，青客公寓相关维权群里的成员越来越多。有的租客一夜之间在异乡无家可归，但是面临维权的艰辛，大家愤怒却也无奈。据小灵介绍，自己在 4 月 11 日找过青客公寓线下调节点处理，对方回复称 “7 天退房，20 天退押金，25 天退贷款”。小灵表示隔壁租客也是得到相同的话术。“我们现在并没有收到后续相关处理情况的电话。维权群里有人上个月就去了，但还没有接到反馈，感觉是在拖着我们。” 她说。

由于维权人数激增，4 月 15 日，青客为便于客户能够就近联系，表达诉求，在上海市开设 5 个客户接待点。据维权群里录制的视频显示，某一青客门店前已有不少人在排队，房东房客纷纷声讨青客。

被租金贷套牢

从一月至今，青客的投诉此起披伏，引起了外界对其运营和资金链的猜疑。不过，4 月 2 日，青客方面曾回复新京报称，由于疫情影响出现资金倒挂，且公司尚未完全复工，目前正在和房东协商，也在陆续支付房租。租客方面，被强制搬离的会进行安置，已经退房的租客会尽快解除贷款，“我们也是上市公司，不会突然就没了，希望房东和租户给予理解。”

尽管如此，根据多家媒体的持续爆料，青客的情况似乎不容乐观。据媒体日前报道，青客位于上海徐汇区的总部办公区似乎以人去楼空，青客租赁的多层办公室在过年前后全部退租。此外，经济观察网报道，据多方信源透露，为了维护租赁市场稳定，减少租客和房东损失，青客正将旗下各主要城市的部分房源转交给建融家园，后者近期已接手了杭州约 5000 间房源。

舆论持续发酵，沉默多日的青客终于在 4 月 15 日发声。其发表了一则律师声明，并对媒体所报道的 “人去楼空” 情况解释道：青客在徐汇区的办公地点主要用于会议和培训，因配合防疫，减少人员聚集，所以该地点暂停使用。此前，其表示官方客服电话和 APP 均可正常使用。

不过，这个声明并不能解决许多租客的燃眉之急。小灵表示，已经退房，现在另找房子。“我提的押金清 0 的申请，因为隔壁租客写房东赶人的申请，最后平台直接不同意退。” 她说：“押金事小，最主要是担心贷款。” 作为一个刚毕业的职场新人，小灵工资不高，所以当知道贷款有许多优惠时就会心动。“其实我签合同时才知道是贷款。” 她表示当时很害怕，但业务员告诉自己 “青客公司很大，是靠谱的”，所以她签约了。

和小灵相似，很多租客都被租金贷套住，害怕信用受影响，从而不得不走上艰难的维权之旅。租金贷涉及第三方金融机构，显然，这个事情的解决并不容易。

连续亏损，不堪重负

长租公寓行业的爆雷事件屡见不鲜，但是令人惊讶的是，行业内唯一两家上市企业也没挺住。前有蛋壳公寓房东房客两头吃，被质疑因资金链断裂而吃相难看，后有青客拖欠房租，投诉无门。

2017 年、2018 年两年间，长租公寓突然走到风口，众多玩家聚集性地涌入。一场血腥的市场争夺战在所难免。为迅速获取更多客户量，很多企业开始变身烧钱玩家，疯狂扩张房源。此外，为保证有充足资金可再扩张，以及吸引用户、提高入住率，租金贷模式迅速渗透，并且成为了企业高度依赖的模式。不过问题渐渐凸显，当这些重资产玩家一旦资金出问题，租金贷无法滚动下去，这个金融游戏就开始失控。陆续，市场进行洗牌，许多长租公寓企业相继倒闭，留下青客、蛋壳、自如等几家暂时的胜利者。不过，与背靠链家的自如不同，青客与蛋壳需要更多自行探索。

过了圈地赛马的阶段，接下来是头部之争，资金后盾更成为长租公寓平台急需的底气。不过因租金贷频频引发社会问题，政府机构的监管趋严，而本来盈利模式就不成熟的的企业则无法自己供血，此时已经完成多轮融资的行业巨头们，开始将目光抛向纳斯达克。

去年 11 月，青客先于蛋壳一步，成功陆纳斯达克挂牌上市，成为在 “国内长租公寓第一股”。在本次 IPO 中，青客共筹资 4590 万美元。据此前其招股书显示，截至 2018 年底，其在中国品牌长期公寓租赁市场的主要运营商中排名第三，房源量有近 10 万间，业务范围覆盖上海、苏州、杭州、南京、武汉、北京、嘉兴等城市。

不过，其招股书也展现了令人担忧的一面。据其数据显示，成立 7 年来，截至 2019 年 6 月 30 日，青客公寓累计亏损额为人民币 20.286 亿元。2019 年截止 6 月 30 日，青客的净亏损额为 3.73 亿元，2017 年及 2018 年净亏损分别为 2.45 亿元、4.99 亿元。连续亏损，业内称之为 “流血上市”。

那么，上市这个举动是否改善了青客面临的困境？事实上，其上市后不久便破发。今年 1 月，其发布了截至 2019 年 9 月 30 日的 2019 财年年报。财报显示，公司 2019 财年全年营收同比增长 38.64%，净利润亏损 4.98 亿元（其租赁服务收入是主要收入来源，占比 88.3％）。从资产负债来看，其资产负债率高达 145.08％。

不过，另一方面，其市场额度大幅增加：已签约租房数量增至 99656 间，2018 年同期数量为 96529 间。可见，青客发展速度非常快。顶着巨大的资金压力，其还在扩张。据该公司年报披露，2020 年 1 月该公司接手了一家租赁中介公司分布在四川、重庆两地约 47000 个房源，预计合同总对价为 5.8 亿元。

成倍增长的运营数据后是不堪重负的资金压力与问题重重的商业模式。从该公司的现金流来看，目前租金贷所获得的款项仍占主要地位。据财报显示，截至 2019 年 9 月 30 日，青客公寓与 11 家金融机构合作，有 65.4% 的租金系使用租金贷支付。显然，这个比例不符合政府机构的最新规定 “住房租赁企业租金收入中，住房租金贷款金额占比不得超过 30%。” 按照规定，青客需要在 2022 年底前调整到位，这意味着此前其需要找到一个行之有效且稳定的规模资金来源。这对于一直被资金困扰的长租公寓来说，更是雪上加霜。

不过，近日媒体报道了 “建融家园接手青客杭州房源”，“青客收购天津青春界公寓，并套现 3000 万元” 等消息，迹象表示青客目前在寻求血液补充。平台的模式问题凸显并爆发，再加之疫情期间的影响，青客陷入内忧外患的局面，其与租客房东的关系日益剑拔弩张。

这是一个行业的潜在危机，“长租公寓第一股” 也难以幸免，问题的爆发只是早晚。