根据 Entrackr报道，受新冠疫情影响，印度外卖平台 Swiggy 或将于下月解雇 800 到 900 名云厨房业务部门员工，以消减公司运营成本。据悉，这一计划已经得到公司董事会批准。消息人士指出，Swiggy 此前在 2 月和 3 月份时就制定了裁员计划，但该计划被推迟到 5 月份执行。

消息人士补充道，裁员计划中近 40% 的员工是由于年度绩效考核未达标。而在裁员之外，Swiggy 也将关闭近一半的云厨房门店并重新谈判剩余门店的租金。

据了解，Swiggy 此前已在印度 14 座城市内同餐厅合作伙伴建立了近 1000 所云厨房，并于上月对该业务再次投资超过 1000 万美元。Swiggy 曾表示，其云厨房业务已经创造了 1 万 5 千多个直接和间接岗位。然而随着当下新冠疫情的扩大，部分印度城市在封城后甚至也出台了外卖禁令以防止传播进一步扩大，受此影响，Swiggy 的订单量呈现出了大幅下滑。

值得一提的是，动点出海曾报道，Swiggy 在今年二月份时曾获得一笔1.13亿美元融资且同时表示，这笔资金将用于投资诸如云厨房和非食品配送等的 “新业务线”。另一方面，Swiggy 也在本月初获得了一笔4300万美元的融资，并指出融资将主要用于对新业务进行扩张。

目前，随着疫情影响的扩大，印度多家消费互联网初创公司均实施了裁员及降薪策略以保留现金应对本次难关。Acko Insurance、Meesho、Travel Triangle、Shop101、Paytm 等也都实施了不同程度的裁员降薪计划。其中，Paytm 在本周一裁员 700 人，是继 Swiggy 之外的另一家选择大规模裁员的印度独角兽企业。