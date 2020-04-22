疫情之下，教育行业线下实体受到冲击，但线上教育迎来了新的发展契机。

在 “停课不停学” 的要求下，全国超过 1 个亿的学生上网学习，多家在线教育平台抓住风口免费提供直播课。在线教育热潮之下，整个行业似乎迎来到了新的风口。

获客成本大幅降低，多家机构获巨额融资

以往教育公司在线上营销的获客成本一直居高不下，而疫情之下 “停课不停学” 的政策为在线教育平台节省了一大笔广告费，获客成本大幅降低。

疫情之际，教育部组织 22 个在线课程平台免费开放在线课程 2.4 万余门。新东方在线和学而思网校收割一大波流量，猿辅导、跟谁学、作业帮等头部企业也迎来了一波增长。其中，钉钉支持了全国超 30 个省份 300 多个城市的大中小学开课，覆盖超过 5 千万学生，跟谁学吸引到 1500 万学员报名，猿辅导获得超 2000 万学员报名，作业帮也吸引超 2800 万学员报名，凯叔讲故事在 44 天里推出了的免费课共吸引全国 869 万用户参与。

行业热潮下，多家在线教育平台获得巨额融资。

4 月 17 日，在线少儿编程平台编程猫获 C+轮融资，融资金额 2.5 亿元人民币，截至目前，编程猫历史累计融资金额达到 12.5 亿元。编程猫在 2020 年也实现了高增长，3 月单月营收破 1.27 亿元，较去年同期增长近 3 倍。

3 月 31 日，猿辅导完成 10 亿美元新一轮融资，由高瓴资本领投，腾讯、博裕资本和 IDG 资本跟投，猿辅导投后估值为 78 亿美元。这轮融资是教育行业史上最大一笔融资，猿辅导也将成为教育行业未上市公司中估值最高的教育品牌。

2 月 26 日，凯叔讲故事获得的 6600 万美元 C+轮融资，继 C 轮由百度领投，新东方、好未来等大品牌跟投之后，凯叔讲故事实现了一年内累计融资超 1.2 亿美元。

1 月 18 日，企业培训平台化方案服务商云学堂获 1 亿美元的 D 轮融资。目前，云学堂已经完成六轮融资，总金额达 2 亿美金。

1 月 6 日，大米网校获得的 8000 万美元 A 轮融资，是 K12 教育赛道中今年的最大一笔融资。大米网校是 VIPKID 推出的 K12 直播网校平台。

风口只属于头部企业？

不过，疫情催化的在线教育并非是所以教育企业的春天。

疫情迅速催熟了教育行业的线上化，但受益的或许只限于头部企业，中小则要面对更多的困难与挑战。今年一季度已经倒闭的教育公司就包括已存续 12 年的知名 IT 培训机构兄弟连、语文在线教育公司明兮大语文、英语培训机构百弗英语等。

对中小机构而言，在资金、技术能力、品牌都不足的情况下，很难与大型机构同台竞争。网上的大量优质免费内容，导致了大规模的退费。线下教育机构被迫转型线上，丧失了原来的地缘优势。线上免费课也造成了巨大的成本压力。线上免费课其实并不免费，背后是师资、场地、架设服务器等成本。由于时间仓促，未能充分打磨的线上课程内容也很难提供良好的体验，最后有多少留存用户、多少能转化成付费用户也是个问题。

线上线下加速融合，下沉市场现新风口

疫情终会过去，未来，教育行业的线上线下融合或许才是长久模式。

师生互动、个性答疑等体验感是在线教育无法完全替代线下学习标准化的过程体验，所以线下教育培训的行业地位并不会完全丧失，未来线上线下的融合，充分发挥各自的优势才是长久模式。

经此一疫，在线教育几乎完成了对我国 1.9 亿中小学生的全面覆盖，触达了大量低线城市用户。三四线城市开始成为大型机构的下一个战场，双师课堂的形式成为大型机构实现下沉的重要过渡形式。

今后，学校会更加重视教育信息化；老师、学生、家长对在线教育的认知加深；未布局线上教育的机构也将增加在线形式作为新的服务形态……可以说，疫情加速了在线教育产品和服务走向成熟，开启了下一轮进化。