“黑科技家居生活” 的传闻已在江湖上流传多年，但想象中的科幻体验却姗姗来迟。

这涉及到智能家居行业的一个发展困境：近几年都是热点之一，但此前一直没有迎来普及和爆发的高光时刻。不过，最近情况似乎有了微妙的喜人变化。

智能家居市场或迎新一轮大增

去年年末，IDC 中国曾发布《中国智能家居市场 2020 年十大预测》称，2020 年，中国智能家居市场将会进入新的转变期——规模化发展时期。加之疫情对于无接触式应用的促进，日前，企查查发布的一份数据报告更是证实了这个趋势的加速，其称：智能家居成 “新蓝海”。该行业是否迎来了新一轮大增？

这个答案或许目前行业发展的蛛丝马迹中可以找到。

相较于国际市场，中国智能家居行业发展起步较晚，不过随着智能手机的发展及 AI、5G 等技术趋势的席卷，许多行业初期面临的问题都被攻克。据艾媒网数据显示，2016-2018 年期间我国智能家居市场规模逐年增长，且初步估算 2020 年将达到 1820 亿元。中国电子技术标准化研究院电子设备与系统研究中心也曾公布，中国智慧家庭市场规模正以每年 20％-30％速度增长。从数据和行业报告来看，显然，智能家居已经驶向快车道。

除了极具潜力的蓝海市场前景，一个行业的兴旺也离不开大量玩家的涌入。目前，智能家居市场入局者众多，并且开始形成了一定的市场格局特点。从企查查的数据中可以看出，国内涉足智能家居的品牌，大致分布在六大阵营：主推智能家居概念的智能家居系统和智能家居硬件初创公司阵营；以格力、海尔、美的等为代表的传统电器厂商阵营；以华为、小米等为代表的通讯、手机、智能硬件厂商阵营；以 BAT 为代表的互联网平台阵营；以京东、苏宁等为代表的电商平台；以绿地、恒大为代表的房地产开发商。

不过，百家争鸣也意味着各自为政。许多大企业各自制定行业标准，建立生态，相互间的产品不兼容，创新企业阵营也产品形态多样，而且出现了同质化现象比较严重的问题。另外，从用户方面来看，产品单价与体验仍然是阻力，用户的意识或者买单意愿有待加强。所以，智能家居如此庞大的市场需求和商业布局，迄今为止整个市场还没有一家能够形成较大的规模。

在这样的情况下，智能家居行业或许很容易再一次陷入缓慢增长的循环，然而，疫情成为了打开围城的钥匙，智能家居行业或迎来一波可观的增长。

首先，和很多科技细分行业一样，今年疫情给智能家居行业提供了非常大的市场教育助力。“今年因为疫情原因，市场的智能化需求被激发。” 涂鸦智能副总裁付强表示，疫情期间，机器人送餐、无人机送物资、人脸辨识、红外测温、5G 远程看诊等应用对于让大众认识 AIoT 是什么，起了重要的示范作用。“人们逐渐意识到智能家居的便利性，家电不再是冷冰冰的机器或者摆设，而是被赋予情感和交互需求的个性化智能产品。” 他说。在用户方面，欧瑞博的首席增长官李婧也提到：“宅经济让用户意识到家中的体验可以更好，智能化作为提升舒适体验的重要因素，也会被终端用户所重视。”

除了 C 端用户观念的转变会大幅度提高需求量，扩大市场规模。付强认为，对于很多 B 端企业来说，智能化升级、数字化管理和营销所带来的利好因素也在疫情中逐渐凸显出来，比如小区物业管理，人员追踪，无接触服务等等。这些天然的市场流量导入会反馈推动智能家居行业的前进。此外，李婧还补充了看好市场大增的两方面原因：一是新基建支持智能项目的建设，二是疫情也加速了一些传统渠道商的转型。

“ 各自为政”或 “ 互联互通”

市场客观环境的利好是促进智能家居生长的天然沃土，不过行业自身的有序、健康竞争发展才是决定是否成熟的必要条件之一。正如付强的观点：我们正在进入一个 “不存在智能设备” 的时代，因为所有设备，都将升级为智能，智能设备将从 “阳春白雪” 进入 “寻常百姓家”。智能家居行业本身也需要考虑如何加快大面积普及与渗透。“如果说 2019 年是平台之争，2020 年则是生态之争。智能家居平台必须竞争开发者的注意力，以打造完善的 AIoT 生态。” 付强预测行业竞争的变化。他表示，作为一个全球化的 AIoT 平台，涂鸦智能选择持续的功能优化和迭代，吸引开发者上平台，来实现 2020 的互联互通元年。

事实上，与 “互联互通” 不同，目前市场巨头的主流做法是各自为政，这是否与智能家居的普及相冲突？是否会影响应用大面积渗透？

对该现象，付强表示：无论是运营商、云计算服务商、AI 解决方案商还是硬件设备厂商，大家终究难免有 “门户之见”。“国内每个细分市场一般都有绝对领先的龙头企业，譬如海尔之于冰箱，格力之于空调，或者华为之于手机。很多国内品牌龙头他们一方面牢牢按住既有的蛋糕，一面对其他领域的增量市场虎视眈眈，而且已经保持了较长时间的割据状态。这样的局面下，让国内厂商自发性地相互开放，实现产品的互联互通，可能性很小的。” 他认为这样的格局是难改变的。

在难以统一的情况下，一个能够实现互联互通的平台，即成为 AIoT 市场亟需的。去年年底，亚马逊、谷歌和苹果三巨头等公司共同成立了一个工作组联盟，这说明了市场上已经受够了各个来自不同领域和立场的厂商，各个都想要跑马圈地。“群雄割据导致终端消费者和中小企业的 IoT 体验很差，用户为了用不同的品牌的设备，要用不同的 APP，甚至还要用不同的智能音箱，这是非常不现实的，对于用户来说，也是很大的伤害。” 付强说。

在这样的生态环境下，付强直言，涂鸦智能希望成为纯粹为市场和行业服务的第三方、中立的 AIoT 平台，让用户可以实现：购买 TCL 的空调、海尔的冰箱、康佳的彩电和豪恩的传感器，并在同一个手机 App 上查看和控制它们。（涂鸦智能推动 “Powered by Tuya（简称 PBT）” 生态在业内普及。PBT 是一个互联互通的智能标识，拥有此标识的产品，可与其他不同品牌和品类的产品用一个 App 轻松控制，）此外，他也表示，整个市场加速与成熟一定离不开 “协作”。“只有抱持着’ 利他’ 的初衷，愿意携手合作，共建生态，才有可能一起繁荣市场生态。大家必须各自发挥优势，一起把市场做大，而不是想着要并吞掉对方的市场。” 他说。

李婧表示，“巨头建立生态在很大程度上推动了智能家居的普及，这一点从国内外智能音箱的发展就可以看得出来。同时智能家居的发展一定是现有商业体建立起生态，然后才有生态的联合纵横。” 她说。值得一提的是，欧瑞博在产品与生态方面也有自己的探索经验，其从家装必需的基础电器入手，以 “入口+AIoT 平台+软硬件应用” 模式，形成了用户交互层面的完整统一。不过，不可忽视的是，欧瑞博也在积极与众多头部房企合作，成为恒大集团、花样年地产集团、美的置业、旭辉集团、世茂集团及祈福集团等多家头部地产集团独家战略采购供应商。显然，协作共赢依然是重要的制胜点。

智能家居驶向了快车道，对于 “如何真正走进千万家” 的问题也有了新阶段的回答。不过，在增长中，无论是参与巨头的生态，建立自身的系统，亦或扮演链接的角色，都需要建立在尊重用户体验的基础上，这也是产品普及，及应用渗透的必要因素。