今天，一桩震惊科技圈的 “桃色新闻” 暂时有了一个结局。针对前段时间陷入小三风波的天猫总裁蒋凡，阿里巴巴今天给出了处理结果。

阿里的调查组确认：阿里在 2016 年投资如涵电商的决策与蒋凡无关；蒋凡对如涵电商、张大奕所有淘宝、天猫店铺的经营活动并无任何利益输送行为。

“明星陨落”

尽管，调查结果显示工作层面上蒋凡没有相关过错，但调查组认为，蒋凡在公司重要的岗位上，因个人家庭问题处理不当，引发严重舆论危机，给公司声誉造成重大影响。

在如此大的社会舆论与品牌负面影响之下，经阿里巴巴管理层讨论决定对蒋凡作以下处分：1、 管理层提议并得到合伙人委员会批准，即日起取消阿里合伙人身份；2、 记过处分；3、 降级。职级从 M7（集团高级副总裁）降级到 M6（集团副总裁）；4、 取消上一财年度所有奖励。

阿里巴巴执行副主席蔡崇信曾在投资人大会上详解了阿里巴巴合伙人制度的三大特征：树立道德标准、解决接班人问题、避免关键人风险。这一次，蒋凡似乎在道德标准层面栽了跟头。

2019 年 6 月 6 日，阿里巴巴曾向美国 SEC 递交 2019 财年年报，公布最新的 38 位合伙人名单，天猫和淘宝总裁蒋凡首次被写入阿里合伙人当中。这位年仅 35 岁就成为阿里合伙人的青年才俊，在阿里内部得到重用，此前的进升之路顺风顺水。据资料显示，其在现有淘宝天猫总裁的职责基础上，还将代表集团分管阿里妈妈事业群。此外，蒋凡也受到外界的赞许，最经典的则是将其与拼多多的黄峥的世纪对比。两人是 Google 前同事，同时也是明星创业家，曾被媒体称为 “谷歌双雄”，科技圈内更是流传着美团王兴对两人的高度评价。

因此，外界曾认为蒋凡极有希望成为张勇的接班人。不过，就现在的情况来看，未来的格局变得模糊起来。事已至此，又一位曾众望所归的阿里太子或退出聚光灯下的 “候选人” 舞台。

“接班魔咒”

成为阿里的王牌猛将容易，但要守住阿里太子之位似乎很难。阿里成立以来，被看好的接班人有数位，但是 “候选人” 半路卸任或悄然退场的情况却频频发生。

首先则是被称为 “淘宝之父” 的孙彤宇。作为 002 号工作牌的主人，孙彤宇的花名叫 “财神”，是陪伴马云早期创业的关键人物。在创办阿里之前，孙彤宇曾和马云一起做黄页。1999 年初，他和阿里巴巴创业团队一起回到杭州，创办了阿里巴巴。2003 年 4 月，时任阿里巴巴投资部高级总经理的孙彤宇受命率领淘宝创业团队进行新的创业，任淘宝网总经理和阿里巴巴公司副总裁。作为阿里发家的重要功臣之一，孙彤宇在集团内部的发展却在 2007 年，即阿里巴巴 B2B 公司上市的高光时刻，按下暂停键。

当年 12 月，阿里方面宣布了孙彤宇将会进行一系列的休整与学习计划。2008 年 3 月 1 日，孙彤宇正式卸任淘宝网总裁一职。不过，在 2008 年 5 月，孙彤宇又创立了博卡思公司，这令外界对其与阿里之间分离的理由产生了大量的猜测。似乎，这并不是一场非常愉快的分手？现在，这位 “淘宝之父” 在电商领域的敏感度依旧不减，拼多多的成功也离不开其助推。

“从明天起，我不再是 CEO。”2013 年的淘宝网庆典十周年上，马云说出这句话，并正式将 CEO 之位交给陆兆禧。

同样是作为阿里早期创业的老员工，陆兆禧也是在上个世纪末即 1999 年加入，被授命组建广东销售大区。在阿里当时尚无大规模融资支撑时，他把广东大区的业绩做到 B2B 最好，并且获取了良好的口碑。此后，陆兆禧在阿里集团扮演的角色越来越重要，职业生涯也是风光无限好。2004 年，其带领团队创建支付宝。2011 年，其更是出任阿里巴巴执行总裁、淘宝网 CEO 兼总裁、阿里巴巴集团执行副总裁，阿里巴巴 B2B 公司 CEO。直到 2013 年，陆兆禧正式成为阿里巴巴集团 CEO。

不过，更新换代来得如此之快，两年后，张勇接替了陆兆禧阿里巴巴集团 CEO 职务。2016 年 8 月，陆兆禧被阿里巴巴宣布退休，还退出了阿里合伙人行业，但仍担任阿里巴巴荣誉合伙人。而关于这位理想接班人的阿里职业掌舵人的成长之路戛然而止，有观点认为受其在任期间，主推移动社交产品 “来往” 的失败的影响。

与前面两位陪阿里早期摸爬滚打的风云人物相比，俞永福的加入稍微晚些，然而尽管作为一个 “外来人”，俞永福也迅速地获得了马云的认可，并且火速晋升。2014 年，UC 全面并入阿里巴巴集团，成立阿里移动事业群，曾任 UC 董事长兼 CEO 的俞永福也出任了总裁之位，并且开启了阿里 “开挂之旅”。

此后，其陆续担任高德集团总裁、“阿里妈妈” 总裁职务。2016 年，阿里巴巴集团合伙人俞永福将出任阿里影业非执行董事。仅仅用了两年，这位空降兵展现了极大的潜力。当时外界称其为阿里 “太子”，但是俞永福曾否认这个说法。

不过在俞永福管理的整个文娱板块中，整体业务的发展似乎都不尽人意。2017 年 11 月，阿里巴巴集团 CEO 张勇发出内部信，宣布成立 eWTP 投资工作小组，由俞永福担任组长。俞永福同时辞去集团大文娱董事长、大文娱及高德总裁，并出任高德董事长。

纵观这些曾众望所归却因各种原因半路卸任的阿里接班人，他们可能是一个商业战场的带兵奇才，可能是发现商机新大陆的 “哥伦布”，可能是计谋超群的 “诸葛亮”，但当以接班人的标准去要求他们，或者他们拿到接力棒时，情况变得复杂起来。就像阿里合伙人制度的特征要求一样，他们需要树立道德标准、解决接班人问题、避免关键人风险。而作为准领导人，将会面临全方位的考验和评估，而且对于这场大考，他们几乎不能丢分。

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