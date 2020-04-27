据新浪科技报道，钉钉和支付宝宣布教育版 “春雷计划”，推出普惠教育行业数字化的 13 项具体措施。这是阿里扶助中小企业 “春雷计划” 的延伸措施，目的在于充分发挥阿里的数字化技术能力，加速社会各行各业数字化转型升级。

钉钉和支付宝将帮助全国 5000 所学校、1000 家教培机构和 100 家教育局实现数字化建设。这 13 项数字化普惠措施涵盖复课平台、复学防疫、家校沟通、教务管理、在线课堂、学生学情分析、教培招生、金融贷款优惠等方面的具体支持。

疫情期间，钉钉响应教育部门的号召，在停课不停学、学生健康统计、复学复课等方面推出相应功能帮助学校实现数字化管理。数据显示，全国 14 万所学校、290 万个班级在钉钉开课，覆盖全国 30 多个省份的 1.2 亿名学生。全国 350 万人民教师在钉钉上当起了主播。

“受疫情影响，全国大中小学和教培机构共同面临防疫和线上开课的难题，尤其是教培机构，生源扩展和成本控制的问题进一步凸显。阿里巴巴’ 春雷计划’ 新增教育类扶持措施有助于数字化技术在教育行业的普惠，通过线下和线上融合的方式帮助教育机构和学校共渡难关。” 钉钉教育行业负责人方永新（花名：大炮）表示。