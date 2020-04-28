从 2010 年创立至今，小米已经走过了 10 个年头。“十年树木”，小米是如何从雷军心中的一簇创业火种成长为今天的科技王国的？如今的小米公司囊括了太多东西，似乎正变得越来越复杂。动点科技梳理了几张图表，力图简单明了地呈现小米十年成长的关键脉络。

风口上的猪：小米十年里程碑

2010 年成立之初，小米只有手机和互联网业务。2013 年，小米开启生态链投资计划，通过投资有潜力的企业，迅速扩充了公司产品矩阵。截至目前，小米产品已拓展到智能电视、笔记本电脑、AI 音箱、白色家电等多个品类。

2014 年起，小米开启了出海计划，从开拓印度市场开始，已经将产品卖到了全球 90 多个国家和地区，在 30 余个国家和地区的手机市场排名前列，位列全球第四大智能手机制造商。

小米的业绩几乎是以 “两年十倍” 的速度增长的，2012 年销售额突破 10 亿美元，到 2014 年突破 100 亿美元，2019 年营业收入首次超过 2000 亿元。

在 2018 年 7 月，小米赴港 IPO 上市，开启了下一段旅程。

如今，小米已经跻身世界 500 强公司之列。2019 年，小米被《财富》杂志评选为世界 500 强企业第 468 位，成为最年轻的世界 500 强公司。

坐拥 94 家公司，小米的生态帝国

小米的商业模式可以用 “铁人三项” 来概括，由硬件、新零售和互联网服务三大板块组成。

硬件是小米的基础，包括手机、电脑、电视等自营产品，以及生态链企业研发生产的其他硬件品类。小米硬件产品的生态链模式以及新零售模式可以最大化的发挥规模优势、降低成本、提高效率，最后推出其一直主张的厚道价格。

小米与生态链企业的协同生产模式采用的是 “投资+孵化” 的方式，小米与生态链企业共同设计及研发硬件产品，将品牌授权予生态链企业使用，但知识产权仍归属于生态链企业，让生态链企业掌握自主权。

目前，小米的主要生态链企业包括智米、华米、紫米技术、石头科技、纳恩博、云米、万魔等。其中，云米、华米和石头科技都已上市。

根据 Wind 数据，目前，小米参控股及生态链中的企业总数达到了 94 家，包括了参控股企业 32 家，涉及通讯、芯片、技术服务、电子软件、金融、文化和游戏领域；生态链企业中手机制造相关企业达到 21 家；智能硬件企业达到 18 家；手机周边企业 7 家；生活耗材企业有 16 家。

小米是一家硬件公司还是技术公司？

在最新的 2019 年报中，雷军强调了小米坚持 “技术立业” 的立场，也曾对外宣传 “小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司”。不过，“技术” 一直是外界对小米质疑最多的一点。

2019 年，小米的研发投入为 75 亿元，同比增 29.7%，并已连续三年增长。小米在 2019 年对技术的投入也动作频繁，邀请到人工智能领域的顶尖专家 Daniel Povey 加入小米。并从 2019 开始，设立小米技术奖，向全年度技术成就的核心研发人员颁发 100 万美元奖金。去年，这一奖项由小米 MIX Alpha 项目的 10 位工程师获得。

不过，从历年的技术投入数据和与华为对比来看，小米的核心技术实力仍有待提升。

2015 年到 2018 年，小米的研发开支分别为 15 亿元、21 亿元、32 亿元和 57.8 亿元。其中，2018 年研发投入占总收入比例为 3.3%。尽管小米对研发的投入在不断加码，其研发费用占收入的比例与同类科技公司仍有一定差距，例如，苹果公司在 2018 年研发投入占比为 5%，而华为的这一指标为 14.1%。与华为对比，小米的研发投入也相差甚远，2019 年的差距达到 17 倍。

另外，从营收结构来看，小米也似乎更像是一家主打性价比的硬件公司。小米有三大主营业务：手机、IoT 与生活消费产品及互联网服务。2019 年，小米手机销售收入为 1221 亿元，占总营收的 59.33%；IoT 与生活消费产品销售收入 631 亿元，占总营收的 30.17%；上述两大硬件业务占营收的 89.5%。另外，从 2015 年到 2018 年，小米两大硬件的营收占比都超过了 90%，分别为 95.1%、94.4%、91.3%、90.1%。

小米的国际化之路

在小米十年的成长路上，出海可以说是其关键的一步。小米从 2014 年开始出海开拓印度市场，2015 年开始开拓非洲市场，至今将产品卖到了全球 90 多个国家和地区，成为全球市场第四的智能手机制造商，占据 7.7% 的市场份额（根据 Statcounter）。

2019 年，小米的境外市场收入达到人民币 912 亿元，同比增长 30.4%。根据 IDC 的资料，2019 年四季度，小米在印度连续十个季度保持出货量第一，市场份额约为 28.7%。2019 第四季度小米手机出货量在西欧同比增长 115.4%，在西班牙市场的市场份额 22.8%，排名第二 ；在法国和意大利市场则排名第四。

在 IOT 产品方面，小米电视 2019 年出货量 1280 万台，占智能电视市场 20% 的份额，在中国及印度市场占有率第一。可穿戴设备 2019 年全球出货量第一，达到 3560 万件，市场份额占 21.2%，超过了苹果的 16.2%。

回顾小米历年来的手机出货量，可以发现，小米的成长之路并不完全顺利。对比可以看出，小米手机的全球出货量在 2016 年下滑，被华为、OPPO、vivo 反超，2017 年以后下滑的曲线才重新上扬。

下一个十年：5G+AI+IoT 的超级互联网

转眼间，小米已经进入下一个十年。新的十年被雷军视为 “重新创业”。

在 2019 年的年报中，雷军还明确了小米未来 “5G+AI+IoT 下一代超级互联网” 的战略方向。2019 年，小米曾提出 All in AIoT 的战略，5 年在 AIoT 的投入达 100 亿。而在 2020 年，小米宣称将在此领域中继续加大投入，未来 5 年将至少投入 500 亿元，希望以此将 “5G+AIoT” 贯穿小米集团全产品、全平台、全场景的服务能力，确立在智能生活领域的地位。

下一阶段，小米的另一个目标是冲击高端市场，今年初发布的小米 10 系列便是进军高端市场的标志。不过，当前的中国手机市场正处在行业洗牌期，全球的手机出货量正逐年下降，小米想突破 “高性价比” 的刻板印象向高端市场进军，向上拓展的难度更大。

不过，在总出货量萎缩的背景下，小米在中国市场的 4G 手机业务增长正面临瓶颈。在 5G 手机领域，各厂商正在加速布局抢占制高点。截至 2019 年 10 月，华为、小米、vivo 各已推出两款 5G 手机。综合来看，华为不仅在 5G 手机领域拥有先发优势，还形成了极高的技术壁垒，从 5G 标准制定、5G 网络搭建、5G 芯片研发方面，华为已经全面领先。而小米在 5G 领域还没有形成核心竞争力，未来能否利用低价策略继续争夺 5G 手机市场还是未知数。

4G 手机增长乏力，5G 手机前途未卜，小米的下一个十年仍需要再接再厉。