由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

未来出行年度榜单的揭晓邀请到小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地博士，就新能源车在新形势下的创新和行业机遇展开探讨，并揭晓了未来出行年度榜单。

顾宏地表示，疫情对整个汽车和新能源汽车行业的影响还是很大，3 月份的增长是前一两个月的，可能是比较低的位置，往上有反弹。顾宏地认为，在反弹过程当中，新造车的一些企业，包括小鹏，特斯拉和其他一些国内的一些新老的企业表现还是不错的，顾宏地觉得有几个方面：第一，在产品竞争力方面，新造车势力还是相对于一些传统的，无论是燃油车和一些传统的新能源汽车，产品竞争力还非常强。无论从用户体验、智能和和续航里程等一系列方面，都是非常有竞争力的产品。这样对消费者有很好的吸引力。

另外一点，可能过去有一些累积的订单的交付。还有在疫情之后，整个市场对汽车和新能源汽车的购买的需求在回升，特别是很多人现在开始需要自己的私密的私人空间，所以说私人的拥有权的汽车反而越来越受欢迎，这对将来的整体的新能源汽车的市场的反弹是有帮助的。

随着科技和技术的发展，今年的许多电动新车型都在续航上下了功夫，意图解决用户的一个里程的焦虑。顾宏地介绍了新上市的小鹏 P7，其续航里程现在已经是全球最长的一款量产型汽车，并且分享了 P7 的几点特性：第一，P7 的电池的容量相对是比较大的。第二，就是说在整车的造型和舒适度方面，对电池包的要求非常高，做到了全球最低的 110 毫米的这样的一个电池包的高度。还有 P7 做的能耗也非常低。很多立体的维度造就了 706 公里续航里程这样的一个傲人的性能。

自动驾驶是未来出行的一个趋势。顾宏地表示，自动驾驶和出行的结合是一个不可逆转的趋势，一旦实现了，会对整个生态链和人类的出行习惯、用车习惯发生巨大的改变，从而会产生巨大的社会和商业价值。

还有一点就是所谓的智能出行，这里面除了新能源车本身是一个物理里的移动空间之外，软件应用和做餐的用户交互体验，也是一个非常关键的部分。顾宏地表示电动汽车使用电池，它有非常强大的电力系统，它在很多方面具备优势，这些优势可能可以转化成一个对用户体验的一个非常大的提升和改进。

充电网络是未来新能源车出行的一个关键点。顾宏地表示里程忧虑正在缓解，电动车的里程数越来越长，另外充电网络在完善，包括第三方的充电的企业，也在很多城市铺很多很密集的网点。小鹏汽车也有一些超充，在主要的关键城市，在铺网点。结合这三个网，就能够覆盖到绝大部分用户的需求。

另外小鹏为什么要做自己的充电站？主要是想进一步的提升用户体验，用户在充电站可以享受特殊的政策待遇，专享待遇。

最后关于新能源车的服务。顾宏地认为新能源车，特别是电动汽车，在服务方面其实跟传统汽车有很大的不同。第一是用户的总成本会下降。还有一个是智能电动汽车，它的优势在于就是说它的整个数据是打通的，对用户有非常深的了解，能够提供很多贴身的个性化的服务，这些传统车因为它没有这个数据是很难做到的，所以我们希望结合我们这个数据，结合我们对用户的了解，包括绑定一些应用场景，比如金融、保险、出行、导航、推荐等一些服务，在当中找到新的商业化的模式。

ChinaBang Awards 2020 未来出行年度榜单：

元戎启行 DeepRoute

元戎启行是一家 L4 级自动驾驶全栈解决方案提供商。公司的研发人员占比高达 80%，覆盖硬件系统、高精度地图及定位、感知、规划与控制、基础架构、模拟系统、云平台等自动驾驶全研发链。元戎启行致力于提供最安全、最智能、最可靠的自动驾驶全栈解决方案，以科技力量实现未来交通变革。

开易科技 KEYTECH

目前，公司产品主要包括：

1、开易主动安全终端：一款高性价比的营运车辆主动安全设备，具备 ADAS 与 DMS 功能。

2、北极星部标一体机：一款集主动安全预警系统、汽车行驶记录仪、多路高清视频监控、实时远程对讲、北斗/GPS 双模高精度定位等功能于一体的车载智能终端。

3、开易智能驾驶监控云平台：全方位的数据管理平台，通过科学化的数据分析防患于未然，是运输企业、运营服务商、保险单位、监管部门做好安全管理的最佳工具。

4、前装设备：针对前装市场研发的车规级 ADAS 产品。

5、SDK 软件包：为智能后视镜、导航等智能车载产品提供主动安全预警功能支持，具备极高的灵活性。

AutoX

AutoX 提供全球领先的 L4 级别的无人驾驶解决方案。于 2016 年在美国硅谷由国际著名的自动驾驶科学家、普林斯顿大学教授、三维深度学习发明者肖健雄教授领衔创立，公司成员来自 MIT、CMU、Stanford、Berkeley 等美国自动驾驶领域的最顶级高校，和 Waymo、Cruise、Apple 等美国最领先的自动驾驶公司。公司完成包括上汽集团 (中国第一)、东风汽车 (中国第二) 等多家车厂、阿里巴巴、联发科 MTK 在内的一亿美元的 A 轮融资，成为亚洲规模最大的自动驾驶公司之一。其 xUrban 是目前唯一能在中国大都市中心进行 L4 级自动驾驶的解决方案，并首次在中国实现任意点到点无人驾驶，赋能出行和物流。

图森未来 TuSimple

图森未来自主研发的 L4 级别无人驾驶卡车解决方案，拥有感知，定位，决策，控制等无人驾驶核心功能，能够实现卡车在干线物流场景和半封闭枢纽场景下的全无人驾驶。

中紫科技 Ziermotors

小紫迅电双模（有线、无线）充电系统包括汽车充电系统（有线、无线）、数据采集系统（机器视觉）、图像识别系统、云端控制系统和用户 App。有线充电+无线充电双模充电模式可以为用户提供双重选择，在原有传统有线充电模块的基础上又增加了无线充电的功能。其中团队在多级动态变频无线供电技术上已取得突破，自动识别与变频模式可给多用途电动车辆进行充电。

小马智行 Pony.ai

小马智行将其城区常态化任意点对点路测命名为 PonyPilot，并于 2018 年底上线 PonyPilot 同名 App, 支持自动驾驶打车功能。目前，PonyPilot 路测范围基本覆盖广州南沙最核心区域，面积达 50 多平方公里，包括商业广场、地标酒店、住宅小区、办公大楼，以及图书馆、体育馆等生活设施地，支持乘客的日常出行需求。在北京、美国 Fremont，PonyPilot 覆盖范围均超过 50 平方公里。

文远知行 WeRide

文远知行 WeRide 是一家由人工智能驱动、以无人驾驶技术为核心的智能出行公司，旨在打造面向中国市场的第四级别（L4）全自动驾驶。文远知行 WeRide 于 2017 年 4 月初在硅谷创办，并于 2017 年 12 月将全球总部落户广州，在美国加州桑尼维尔（Sunnyvale）、中国北京和安庆设有研发和运营分部。文远知行 WeRide.ai 是一家汽车自动驾驶系统研发商，专注于汽车自动驾驶系统的研发，自主研发了基于 LiDAR 的多传感器融合、高清晰度地图、深度学习动力感知等技术，依靠智能传感器感知周围的物体，并通过融合雷达与图像识别技术预测行驶路线是否会碰撞物体，保证汽车自动驾驶的安全性。

纽劢科技 Nullmax

Nullmax 纽劢科技开发的系统化自动驾驶解决方案 MAX 采用视觉为主、多传感融合感知的技术路线，技术水平行业顶尖，并且具有稳定可靠、成本优势突出等特点。除了应用于乘用车前装领域，为车厂及一级供应商提供高速代驾、拥堵跟车、代客泊车等一整套功能和定制化支持外，Nullmax 的方案也将应用于共享出行领域，助力城市交通变革。

觉非科技 JUEFX.COM

觉非科技通过在高精数据与融合感知决策领域的优势，已打造了新一代基于 LBS 的智能 “数据引擎”，可为自动驾驶产业提供高质量、全场景的高精地图数据与服务，并为汽车智能化、城市智慧化等领域提供可靠、精准、安全的深度定制化解决方案。

目前，觉非科技已与宇通客车、华为、中国移动、清华大学车辆与运载学院等产业伙伴合作携手，共同推动 “车-路-云” 模式下的量产与落地。同时，积极建立广泛的产业联盟，已成为 ARM 人工智能生态联盟委员单位，中国移动 5G 精准定位联盟成员，微软加速器成员，英伟达初创加速计划成员。

松灵机器人 Agilex Robotics

松灵机器人成立于 2016 年，是国内领先的移动机器人系统解决方案服务商。公司主要生产通用性 UGV，室内小型 AGV，线控改装电动车等移动机器人底盘产品，松灵通过持续的创新优化，深耕技术细节，在安防巡检、园区工业、农业灌溉、物流运输、检测勘探、科研教育等各个领域为客户提供最佳的移动机器人解决方案和服务。