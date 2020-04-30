2020 一季度，伴随着电竞春季赛事火热开展，黑鲨、努比亚红魔等专业游戏手机的新品发布与预定也一波接着一波轮番开展。

每日互动个推大数据基于目前市面上比较热门的专业游戏手机机型的激活终端数据进行多方位分析，以反映专业游戏手机行业情况。

每日互动个推大数据显示，2019 年一季度到 2020 年一季度，专业游戏手机的市场规模呈现持续稳步增长的态势。从市场规模增幅来看，2019 年四季度的市场规模增幅最高，达 24.08%。

从品牌市占率来看，在 2020 年一季度，黑鲨游戏手机市占率排名第一，达 71.61%。由小米科技投资研发的黑鲨手机是国内最早的专业游戏手机品牌，其产品的设计和专业度都广受好评。努比亚红魔手机以 21.81% 的市占率排名第二，尤其是 2020 年一季度红魔 5G 版本游戏手机的率先开售，有效地帮助品牌抢占 5G 先机。华硕 ROG 手机是目前硬件厂家转战手机市场的跨界产品，凭借硬件实力，吸引了一部分游戏爱好者，以 6.58% 的市占率排名第三。

从 2020 年一季度专业游戏手机机型分布情况来看，前三名均被黑鲨手机占领。其中，2018 年 4 月上市的国内第一款专业电竞手机黑鲨 SHARK 以 26.94% 的占有率排名第一，2019 年面世的黑鲨 2 以 21.36% 的占有率排名第二，黑鲨 2 Pro 以 14.19% 的占有率排名第三。

每日互动个推大数据将专业游戏手机用户画像和全量人群用户画像进行了对比，以此来洞察游戏手机的人群特征。

数据显示，专业游戏手机用户中男性比例高达 94.98%，女性占比仅为 5.02%, 与全量人群的比例相比，呈现出明显的男性特征。从年龄分布来看，专业游戏手机用户中 24 岁以下年龄段的用户占比最高，达 62.28%，远高于全量人群，且其他年龄段用户占比均低于全量人群。游戏手机的主流购买人群为年轻的男性群体。

从城市分布来看，专业游戏手机用户在一线、新一线以及二线城市的占比均高于全量人群，分别为 15.03%、23.54% 和 19.26%。从消费水平来看，游戏手机用户在高消费水平的占比高于全量人群，达到 46.06%。一方面可能是一二线城市举办赛事频率更高，对游戏手机的推广力度更大；另一方面，也可能是因为一二线城市的用户更注重游戏的体验感。随着电竞文化的逐步渗透，未来三四线城市市场值得进一步开拓。

每日互动个推大数据对专业游戏手机用户和全量人群进行了兴趣偏好洞察，以 TGI 的形式展现专业游戏手机用户的兴趣偏好情况。

数据显示，专业游戏手机用户在图片社交、趣味内容、二次元、旅游、灵魂社交、直播的兴趣偏好 TGI 都比较高，体现出年轻化的特征。

此外，每日互动个推大数据也关注了专业游戏手机用户 APP 的活跃情况。数据显示，专业游戏手机用户活跃排行前五中，斗鱼直播、王者荣耀纷纷上榜。专业游戏手机用户 APP 活跃 TGI 排行前五中，上榜的游戏都有着十分精良的制作，对手机的性能要求也相对较高。比如 TGI 排名第一的龙族幻想采用了不少领先行业的全新技术，游戏玩家们会更愿意选择游戏手机来提升游戏体验。此外，排名第二的 Steam 是知名在线游戏平台，排名第四的 YY 手游语音也是热门游戏辅助 APP。

专业游戏手机的发展离不开游戏行业的助力，据了解，华硕 ROG 和黑鲨曾先后与腾讯游戏达成合作，就软件、硬件及游戏功能方面的创新展开探索，为用户提供更多元化的游戏体验。

综合来看，专业游戏手机经过短短几年的迅速发展，已经积累了一定的用户体量，也成为了安卓智能手机市场中独特的细分市场，更是游戏文化的一种体现。随着 5G 的到来和电竞文化在国内的普及，专业游戏手机还会有更长远的发展，但同样也会面临来自大众手机品牌的诸多挑战。