Bollinger Motors 宣布了生产和销售全电动 B2 底盘驾驶室的计划。Bollinger B2CC 是世界上第一个也是唯一的 3 类全电动底盘驾驶室卡车平台,它能提供无限的工作卡车型号。Bollinger B2 底盘驾驶室将于 2021 年晚些时候提供给商业装备提供商,包括全驾驶室和剖切驾驶室两种。

