这个电商直播 “新模式” 的背后，是一个 “程序媛” 将想象力变为商业现实的故事。

许多人都有科幻梦，不同的是：有的人是理想派，有的人是行动派。伏英娜（Leody Fu）是后者，她曾就职于索尼爱立信、微软，因对科幻的憧憬成为了连续创业者。日前，这位女极客创办的混合现实应用企业迈吉客科技 Magics（以下简称 “迈吉客”）完成了 B 轮融资，并公布了最新的发展成绩。

作为内容科技/文娱科技的创新者，迈吉客将人工智能算法应用于三维/CG（计算机图形）数字媒体内容和创意营销领域，其核心算法可以实时控制、组合和驱动 CG 构建的数字化内容，让信息的表达和交流无缝融入虚拟或现实场景中，实现混合现实的智能化模拟、仿真融合和实时交互体验。其在直播电商赛道中开辟出了真人+虚拟 IP 带货的全新模式。

在 VR\AR、AI+文娱的应用潮流中，迈吉客涉猎的领域显得比较特别。那么，其创新背后拥有怎样的逻辑？伏英娜向动点科技分享了迈吉客在数字内容领域的实践及自己的认知。

伏英娜自称 “程序媛”，理性与感性兼具的她在创业初期迅速锁定了技术+多媒体方向，两个领域分别是自己擅长的和感兴趣的。“当我在看哈利波特城堡时，会沉浸其中，我想会说话的报纸背后的技术是什么？我怎么用技术实现这样的科幻体验？” 她回忆道。

她认为，科幻小说是由文字描述，非常依赖读者的想象力去重构，所以受众有限；科幻电影用视觉化的手段呈现和传达，受众范围扩大，但这种科幻创造能力只是少部分极其专业的人才拥有，如导演、动画创作团队等。

“有一天，这个能力有没有可能让每个人都拥有？”

正是伏英娜这个疑问促使了迈吉客的诞生。动画是科幻的传递手段，让影视、动漫等 CG 特效能力消费化，帮助每个人的创意和想象力动态视觉化地呈现和传达，这正是伏英娜所解读的科幻实现路径之一。所以她开始致力于将新技术打造新体验——用技术赋予 IP 生命，打破次元壁。

不过，要让每个人都拥有科幻体验或者创造能力是一个长远的目标，需要一步步完成，迈吉客的业务也需要阶段性的计划。目前，其主要从 B 端切入，面向的主要用户群体为内容生产者。“因为一些技术成熟度或者市场的瓶颈， C 端用户现在不那么需要，但内容生产者的需求是可行的。” 伏英娜判断道。

对于需求的发掘是源于对行业的理解，在此方面，尽管是技术出身，但伏英娜对行业却有着较深入的研究。她基于技术层面，把动画行业的发展分成三个时代：1.0 时代是手绘时代，2.0 是动画工业时代，即现阶段，特征是计算机辅助动画生产。接下来其预测将会迎来动画 3.0 时代，该时代结合互联网 3.0 及 AI 等新技术的赋能来构建，真的可以让每个人都拥有动画设计的能力，然后来产生相关的内容。而迈吉客所定的方向就是一步步帮助业内玩家朝 3.0 时代过渡发展。

“创业之初，我们做的是技术授权，帮助内容生产者提升生产力。但是过程中发现了商业模式瓶颈且天花板很低，没有深入到应用场景里真正挖掘技术的商业价值。随着不断地实践摸索，我们发现生产力提升是锦上添花的事，更重要的是如何帮内容生产者实现商业化。” 伏英娜说。

她介绍道，在传统的动画 2.0 时代，一个 IP 或内容拥有者的逻辑是先产生动画内容，再吸粉、聚合、形成 IP，再把 IP 商业化，即 “先养成后变现”。但其问题是，在将内容推向市场时，无法确保成功概率。所以，伏英娜提出了 “边养成边变现”，首先是基于技术让做内容的资产可循环利用，且在复用过程中不断的提升生产效率，降低生产成本。此外，从商业化的角度，让粉丝参与创作过程，不断的聚合粉丝，然后让 IP 更高频地与用户互动，甚至产生二次创作。

最开始，伏英娜以为，虚拟 IP 在直播中互动获得打赏的方式是比较容易落实的 “边养成边变现” 方式。但实践效果并不如预期，“目前粉丝对于虚拟主播的买单意愿并不强，变现收入增长较慢。可能伴随这类用户群体的长大，消费实力增强，这个时代就会到来，只是现在时间还没到。” 她说。此时，迈吉客开始另寻可行的商业化路径。

很快，迈吉客锁定了虚拟 IP 与和电商直播相结合的应用场景。这是一个很新颖的尝试，比较广为人知的案例则是 4 月份，“带货一哥” 李佳琦与虚拟大 IP 洛天依的一场联合直播带货。不过，与这类有大 IP、大品牌限制的合作不同，迈吉客希望帮助长尾市场的更多品牌、IP 和主播做技术赋能。

据介绍，该公司合作伙伴重力聿画的美食类 IP“我是不白吃”，通过真人+虚拟直播模式技术赋能实现单场首秀抖音涨粉 12 万+，周涨粉 126 万+。“以前有的 IP 可能觉得在内容里面植入广告会掉粉，但我们的模式证明增粉的同时还可以做商业化。” 伏英娜说。她解释道，虚拟 IP 带货模式极大的增强了商品推广的趣味性，以动画形式实现了更丰富的用户体验。从内容生产者的角度来看，真正实现了边 “养成” 边 “变现” 的 IP 商业化路径；从品牌或者商家的角度，他们还可以用虚拟来植入，跟 IP 做更充分的互动，在这个互动的过程中，不但增强其商品销售转化，甚至可以将 IP 的粉丝转化为自己的私域流量；对真人主播的价值则体现在虚拟主播助手可以释放其更多表达能力，避免尬聊。

相较于伏英娜的科幻憧憬，这次创新或 许仅仅只是开头。目前，伏英娜表示希望可以尽快吸引更多合伙伙伴，以达到快速复制共同繁荣市场，及给行业赋能的阶段性目标。关于接下来一步的创新，她也早已做规划，不过她表示希望保持些许神秘。想必，一向不按常理出牌的伏英娜已经有了更有趣的想法，她正在进行更多验证。