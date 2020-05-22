荔枝今天公布了 2020 财年第一季度未经审计财报，这是自该公司 IPO 以来公布的首份财报。

报告显示，荔枝第一季度净营收为 3.703 亿元人民币（约合 5230 万美元），同比增长 42%；净亏损为 4820 万元人民币（约合 680 万美元），与去年同期的净亏损 1140 万元人民币相比有所扩大。

荔枝第一季度平均移动 MAU（月度活跃用户人数）总数达 5450 万人，与去年同期的 4070 万人相比增长 34%，而上一季度为 5190 万人；月度平均付费用户总数达 45.03 万人，与去年同期的 28.20 万人相比增长 60%，而上一季度为 43.41 万人。

对于 2020 财年第二季度，荔枝目前预计净营收将在 3.50 亿元人民币至 3.80 亿元人民币之间，同比增长约 56% 至 69%。

此外，荔枝董事会已批准任命 Chengfang Lu 为公司代理 CFO，自 2020 年 6 月 12 日起生效。Chengfang Lu 于 2019 年加入荔枝，此前担任公司财务总监。陈希因个人原因提出辞去荔枝 CFO 职务，自 2020 年 6 月 12 日起生效，但将继续担任荔枝董事。