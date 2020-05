存量时代,二手奢侈品市场凭借其高额的回报率和未来潜力成为创业者和投资界的新宠儿。根据麦肯锡发布的《中国奢侈品报告 2019》,2018 年中国人在境内外的奢侈品消费额达到 7700 亿元,占到全球奢侈品消费总额的三分之一,到 2025 年,奢侈品消费总额有望增至 1.2 万亿元。

“中国拥有奢侈品最大的储量市场,最强的物流体系,二手奢侈品市场的未来我们还是很有信心的。” 胖虎科技的创始人马成告诉记者。作为一名资深的名表收藏家和鉴定师,马成从大学就开始涉入二手奢侈品行业,曾在 2002 年创立过虚拟物品交易平台易拍网。2008 年在北京开了第一家线下二手奢侈品店而后陆续在成都、香港开店。为触达更多的用户,让买家和卖家在平台上自由的交易,马成和他的团队在 2015 年创办了胖虎科技,最初以 C2B2C 的平台模式提供鉴中介等服务来撮合买卖双方交易。运营了一年多的时间后,发现单纯的撮合模式很难跑通,纯 C 端的持续供货能力不足,于是在 2017 年团队开始转向 B 端,通过重回收和联营体系来加强前端控货,打造二手奢侈品界的 “爱回收”。

在马成看来,国内二手奢侈品市场虽突破千亿,但市场比较分散,其中同行间串货占市场的三分之一,中小型线下店占市场份额的 60% 左右。线下门店极为分散、获客成本较高、流通率低等都是行业的问题。于是,胖虎科技想要打造成为奢侈品行业的流通商,主要负责渠道回收和销售平台供货。据介绍,胖虎科技在渠道回收方面主要来自电商平台、中小 B 端和一定比例的 C 端。胖虎陆续接入了闲鱼、京东拍拍、转转的信用回收体系,承接这些平台上用户的出售需求;对于中小 B 端,胖虎提供寄售服务,提高流通率。此外,胖虎科技还上线了 “鉴定神器”APP,每个月 8-10 万单的鉴定服务能够有效转化一定比例的 C 端和小 B 出售货品给胖虎,据了解,2017 年全年胖虎回收了价值 1 亿元左右的商品。胖虎为供应商提供鉴定、回收、养护等服务,同时支持图片鉴定远程打款,通过分级打标进行重新定价。马成透露,在鉴定上,胖虎科技还是有一定的专业度,目前鉴定团队大约有 40 人左右,控制的坏账率在千分之五以下。

在销售端,胖虎科技的主要分为自营和为 B 端供货,其中 70% 来自 B 端,马成透露未来这一比例还将继续扩大,主要服务的对象有其他二手奢侈品平台以及中小分销商,同时也出口货品到美国、日本市场,合作方包括 The RealReal、REBAG 等,据其介绍,从二手奢侈品的回收到售卖,一般控制在 30 天以内。

在面向 B 端的同时,自营也是胖虎科技不可割舍的一部分。“C 端虽然动销率较低,周期比较长,但是一个与消费者沟通的窗口,同时可以扩大我们品牌的知名度。” 马成说道,2017 年底胖虎开始布局线下店,想要借此撬动线下店铺的货品流通。目前胖虎有 4 家自营门店,以及 50 多家加盟和联营门店。据了解,所有线下门店都可以使用 “胖虎云商” 系统,自主回收以及联营加盟店的货品都会统一上架到系统里,并打通库存,这样店家可以通过平台进行 “串货”,而胖虎则有了更丰富的商品池。目前 “云商系统” 里的 SKU 超 4 万件,其中自营的货品约 1.5 万件。据悉,2019 年胖虎营收约 6 亿元,GMV 超过 10 亿元。

马成介绍,在今年胖虎拿到了闲鱼小站的授权,准备在全国线下布局,规划建立 30-40 家 10 平米的回收网点,明年计划达到 150-200 家。同时,马成透露胖虎也准备试水直播卖货的形式。

资料显示,中国的二手奢侈品流通率目前在 2%-3%,如果增长到 25%,按 1 万亿的奢侈品消费总量来算,市场空间无疑是巨大的。渶策资本创始合伙人胡斌表示:“我们之所以看好胖虎,三点原因:首先,二手经济市场足够大,但是非常碎片,存在着大的升级机会;第二,直接 to C 获客的复购率低,to C 模式不是现在的最佳模式;第三,团队是抠门省钱会赚钱又能打仗的团队,趟过这个行业的各种坑。”

今年 5 月,胖虎科技宣布完成了 1.75 亿元 B 轮融资,由达晨创投、渶策资本领投,彬复资本跟投。本轮融资之后,马成表示,胖虎将继续扩大库存规模;拓展在二三线城市的布局,提升品牌影响力。