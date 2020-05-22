前几日，京东发布了 2020 第一季度财报，京东的表现超出了市场预期，收入达到 1462 亿元，实现 20.7% 的增长；净利润达到 10.57 亿，相比市场预期的亏损 1.1 亿，好于预期。

不过，同期被热议的是拼多多市值超过京东的话题。5 月 12 日，拼多多股价再创新高，股价大涨 5.26%，盘后两家公司的市值对比为：拼多多 692.59 亿美元；京东 690.69 亿美元。这意味着，拼多多坐上中国第二大电商公司的宝座，成为仅次于阿里巴巴、腾讯和美团点评的中国第四大互联网公司。

“后浪追赶前浪” 的故事正在电商平台上演。其实，早在 2019 年 10 月 25 日，当拼多多市值第一次超越京东的时候，两家公司对 “电商第二” 宝座的争夺大戏就已经开始。

“劲敌” 拼多多

自从公布一季度财报以来，京东的市值一路飙升，截止到 5 月 20 号收盘，京东的市值已经爆增了 200 亿人民币。但尽管如此，京东仍不敢松一口气，拼多多的股价紧追其后，与京东的市值仅差不到 5 亿人民币，两家公司的股价你追我赶。有消息称，拼多多将会在 5 月底公布第一季度财报。

京东亮眼的 Q1 财报与疫情脱不了关系。疫情下的一季度，全国范围内电商及快递业务大规模停摆，相比之下京东自建仓储、自营物流的优势凸显了出来，很多生活用品在京东可以保证送达而吸引了大量消费者。根据财报，Q1 日用百货等生活必需品的销售净收入同比增长 38.2%，达 525 亿元人民币，占总收入接近 40%。不过，当生活恢复常态，京东在快消品类上的增长可能会开始下降。因为疫情之后人们可能不再愿意为生活用品付出溢价，而转移到更具性价比的电商平台。

创业 3 年上市，5 年反超京东，拼多多的崛起之路堪称快速。今年以来，拼多多已经两度在股价上跑赢京东。与年初的股价对比，拼多多市值累计涨幅超过 40%。本次股价上涨，拼多多还在周二美股收盘全线走低的情况下，实现了逆势增长。

一个主打中高端消费用户，一个主攻低收入群体，京东与拼多多在补足自己短板的同时，暗中叫板对方。2019 年，京东推出社交电商 “京喜 ”，发力下沉市场，和拼多多正面对抗。值得一提的是，京喜的页面和玩法都与拼多多非常相似，这还不够，京东最近又推出了 “京东极速版”，定位 “低价好物”。而拼多多这边也意识到自己物流上的短板，在上个月与国美达成战略合作。国美全量商品将上架拼多多，而国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物流和家电后服务提供商，依靠与国美的联姻，拼多多不仅试图补充高端客群，也补齐了物流短板。

但我们在京东的财报中看出，京东的下沉并没有任何 “京喜”。一方面以 3C 起家的京东靠自建仓储和物流闯出了一片天地，在下沉时，面临大量的日用品订单，重运营的方式反而成了其负担；另一方面面对拼多多的车轮补贴战术的蚕食，京东的下沉市场用于营销和获客的成本太高，导致该季度京东的净利润为 10.73 亿元，而去年同期为 73.19 亿元，同比下降了 85.34%。

拼多多 “饱受争议” 的点在于盈利模式，在盈利这方面，拼多多自上市以来一直处于亏损阶段，而这个也是不少投资者对其担忧的一个点。

拼多多如何追赶京东？

作为后起之秀的拼多多依靠填补下沉市场的空白，以及拼团等商业模式的创新，在电商江湖异军突起。

那么，“后浪” 拼多多是如何追赶京东的？我们梳理了两家电商的几组关键数据，来对比老牌电商巨头和电商新秀之间的实力差距。

争夺下沉市场曾是拼多多崛起的起点。拼多多的确满足了低线城市的购物需求，其用户在三线、四线及以下城市的比例比京东和淘宝要高。2015 年 9 月，拼多多上线，抓住淘宝和京东在低端市场的空白，吸引大量商家入驻，商家数量在 2017 年迅速达到 100 万家，而同时期京东商家数量为 20 万。依靠海量商家入驻，拼多多吸引了大量低线城市的用户。

拼多多在用户数上反超京东

活跃用户方面，拼多多已经超越京东。截至 2019 年底，用户数上阿里居第一，达 7.11 亿，同比增长 11.2%；拼多多 5.85 亿，同比增长 39.67%；京东 3.62 亿，同比增长 18.6%。拼多多的活跃用户增速也高于阿里和京东。

京东在营收、净利和 GMV 上仍占优势

从财报表现来看，京东和拼多多的表现则截然不同。

从电商服务业务的营收来看，2019 年京东的电商业务营收为 662 亿元，拼多多为 301 亿元，拼多多的营收只有京东的一般左右。不过，拼多多在营收增速上领先，2019 年的营收增速为 130%，而京东为 44%。

从季度财报的净利润来看，京东 2019 年和 2020Q1 的表现都不错。而拼多多则一直亏损，上市以来，拼多多没有一个季度实现盈亏平衡，平台几乎将赚到的所有钱投入营销和补贴，这样的手段在今年变得更加激进，五五节 25 亿补贴后，拼多多在今年二季度的利润值得担忧。对拼多多来说，补贴和营销的马车大步向前，如何尽快盈利是资本最关心的问题。

同样，在 GMV（成交总额）上拼多多仍然比不上京东的体量。2019 年拼多多的 GMV 为 10066 亿元，而京东的 GMV 突破了两万亿大关达到了 20854 亿元。

综合来看，中国第二大电商的位置最后花落谁家还未可知。据格隆汇研究报道：当国内疫情最严重的二三月份，市场普遍认为电商都会受影响，其中受影响程度从高到低排名是拼多多> 淘宝天猫> 京东。然而两个月过去了，市场逻辑完全发生变化，出现了大逆转，现在市场预测拼多多疫情后恢复情况要好于淘宝天猫和京东。

求同存异，以价取胜，还是便捷先行，都是存在即合理。从两家的股票你追我赶的架势上来看，这场比赛将是一场拉锯战，同时前途似乎都一片光明。