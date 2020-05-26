有关苹果 AR 眼镜的消息已经传了许久，但苹果一直都没有公布相关内容。根据视频博主 Jon Prosser 得知的情报（他之前在官宣前成功预测三星 Galaxy S20 的价格，说明消息有一定准确度），苹果的 AR 眼镜名为 Apple Glass，售价 499 美元（约 3560 元），有望在 2021 年第四季度上市。

Prosser 在视频中表示，Apple Glass 看起来就像一副普通的眼镜，可以向用户显示在 iPhone 上生成的信息。当前的 Apple Glass 原型由塑料制成，它可在独特的支架上进行无线充电。眼镜的最终的设计可能会有所不同。

据称 Apple Glass 将配备 LiDAR 相机，苹果工程师将使用 iPad 和 iPhone 的 LiDAR 数据完善 Apple Glass 的技术。用户将能够通过手势来控制 Apple Glass，眼镜也将能够读取苹果自制的特殊二维码（之前有传闻提到），且所有数据处理都在 iPhone 上完成。

据报道，苹果计划在 iPhone 12 发布会上公布 Apple Glass，但新冠病毒疫情可能会迫使发布时间推迟到 2021 年第一季度，而实际产品要在 2021 年第四季度才会正式发售。