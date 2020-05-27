B2B 人工智能销售服务商领鸟云已于日前完成新一轮融资，本轮由鲲腾资本独家投资，融资金额暂未披露。这是该公司自 2019 年完成天使轮融资后的又一轮融资。

领鸟云成立于 2017 年 7 月，致力于通过 SaaS 化的数据智能工具和软件机器人为销售人员提供一站式智能销售服务。据公司创始人兼 CEO 张明介绍，公司目前主要服务的客户为 B2B 企业，目的是为这类企业的销售部门提供基于人工智能的销售工具，提升获客效率和销售团队人效。

在销售过程中，领鸟云会给客户提供远程演示助手、销售素材助手（帮助提供视频、文档、图片等素材）、销售话术助手、报价助手、逼单助手等智能化工具，根据不同行业特性将每个销售环节拆解，通过算法为不同销售对象匹配合适的素材等资料，提升签单概率。售后服务环节会根据以往的沟通数据，智能化地向客户回复一些问题，释放部分销售资源。

领鸟云目前把自己的目标客户按照销售部门的规模分为小、中、大、超大型四类，小型客户一般是销售部门小于 20 人的公司，这类客户大多还未形成成熟销售模式，领鸟云的工具可以帮助其搭建销售模式。中、大型客户大多已拥有自身的销售方法，领鸟云可以做的是帮助其提供更多销售线索，并且提升转化率。超大型客户则多为生态型合作。在收费上，公司目前通过 SaaS 软件年费、行业解决方案和增值服务进行不同程度收费。

本轮融资后，该公司将持续打磨产品，并计划在今年设立杭州办事处近距离服务周边客户，目前公司客户数量近千，计划在今年实现客户数三倍增长。在更长远的产品规划方面，领鸟云还会增加可服务个体（如自由职业者、兼职人员）的营销工具。领鸟云未来计划在服务 B 端的基础上提供小微版本，服务这部分人群。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。