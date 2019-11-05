在 B2B 企业服务领域，寻找复杂产业链中合适的供应商、客户一直是成本巨大的一件事，产业链的每个环节都聚集了大量企业，如何找到能建立合作的公司？在寻找合作企业时，管理层和销售团队普遍面临着销售线索不精准、获客成本高等问题，企业需要运营庞大的电话销售团队，依靠传统的电话或者销售的个人关系网一个一个去筛选合作方，这些方式不仅耗费巨大且收效甚微。

在创业初期的领鸟云也面临过找客户难的问题。2017 年，从阿里巴巴的数据智能项目团队离开之后，张明（阿里花名：一巅）创立了上海领鸟云，刚开始的业务是为阿里云、华为云等云计算平台挖掘潜在客户，为企业提供基于云计算的数字化升级解决方案，与阿里云、亚马逊 aws、腾讯云、华为云等十多家云计算平台建立了合作伙伴关系。

（领鸟云创始人张明）

创业初期出于节省成本的考虑，公司没有组建大型的销售团队，这时候，领鸟云创始团队深厚的技术功底发挥了作用。领鸟云的团队来自阿里巴巴、华为、IBM，在研发企业级数据智能产品上有丰富经验。很快，团队研发出一套智能化获客工具，并与自己公司的 CRM 系统连接起来，经过长达一年的不断迭代优化之后，这套智能化获客工具不仅帮助本公司获得了大量客户，还成为对外服务的产品。另一方面，张明发现领鸟云的客户企业在既有业务进行数字化升级之后，也面临业务增长的难题，同样需要这样的智能化获客工具。

今年上半年，领鸟云推出了给 B2B 企业使用的智能化获客工具，即面向销售场景的 AI-SaaS 应用产品——DTSales 销售过程智能管理系统，解决 B2B 领域企业找企业级客户的难题。目前主要的应用场景是为中国 7000 万销售员提供智能化工具，帮他们解决销售过程中 “找客难、知客难、沟通难、管理难” 的问题。DTSales 销售过程智能管理系统，能够在海量产业链数据中帮助销售团队快速找到有价值的客户线索，并预估成交的概率，销售团队根据这些线索联络客户，可以有效提高成单率。

与业内其他大数据产品不同的是，大多数产品是后端技术支持工具，作用是对企业的存量数据进行整合加工，落地应用效果依赖企业内部专业型人才和 IT 团队的开发，非技术背景的企业则很难落地应用这些大数据产品。而 DTSales 能够直接运用数据帮助企业决策，解决客户前端业务问题，辅助企业管理层快速决策，辅助执行层快速落地。

依托海量的行业数据，综合语义理解、知识挖掘、知识整合、数据补全等技术，DTSales 能够提炼出产业链中有价值的信息，组织成产业链的知识图谱，并进一步基于知识图谱进行推理和计算出更有价值的信息，形成销售线索推荐给企业销售团队。

DTSales 有两个主要功能，一是帮助企业沉淀对获客有价值的数据资产，二是围绕销售获客、成单转化对算法引擎进行场景化训练。B2B 企业可以将自身原有的客户数据连接到 DTSales 系统中，系统能够分析原有客户的特征，依靠深度学习算法，生成新的客户线索，挖掘出更多潜在客户。

“很多 B2B 企业的销售将大部分时间花在通过各种途径筛选客户线索上，领鸟云希望能将这部分时间用机器解决，帮助销售团队迅速找到市场上最有价值的客户线索”，张明希望 DTSales 能帮助企业提高销售的效能。在数据的指导下，销售团队能明确市场上含金量最高的、客单价最高的客户有哪些，也能争取到更多报价、谈判上的优势。

目前，领鸟云正在部分行业里做数据的深度挖掘，持续训练商机推荐算法，让 DTSales 平台变得越来越智能。未来，张明希望这套营销智能化工具不仅能帮助企业找客户，还能帮助企业拓展全新的业务增长方向。

在营销智能化领域的革新使得领鸟云团队在 2018 年 6 月获得 TopDigital 创新奖，2018 年 10 月获得漕河泾科技嘉年华 “原力加速营” 创业大赛冠军， 并在 2019 年 6 月获得中国 AloT 未来论坛创新成果奖，11 月，获得阿里云发起的全球精英团队创业大赛诸神之战浙江赛区第三名。

（领鸟云获得全球精英团队创业大赛诸神之战浙江赛区第三名）

据悉，2019 年 4 月，领鸟云完成天使轮融资，投资方为阿米巴资本。