由完美世界与美国 Valve 公司合作打造的 Steam 中国版最近正在进行测试。根据电竞新闻网站 Win.gg 的报道（via 界面新闻），Steam 最近更新包含了一个 Steam 中国的测试版本，该测试版本每次启动游戏之前都会出现中国玩家非常熟悉的 “健康游戏忠告”。

重点是，防沉迷系统也会与 Steam 中国版捆绑。相关提醒内容包括 “在晚上 10 点到早上 8 点期间不能进行游戏” 等。报道提到，Win.gg 曾尝试启动《反恐精英：全球攻势》（CS：GO）和《DOTA 2》，但都失败，原因是时间不在规定的游戏时长范围之内，而账户也未通过实名认证。

顺带一提，完美世界在 2012 年开始就已经与 Valve 开展《DOTA 2》和《CSGO》在中国境内的授权运营和发行战略合作。上述情况意味着，日后完美世界将两款游戏整合至 Steam 中国版后，防沉迷系统会在平台层面监控玩家的游玩时间。

报道还称，未来在使用 Steam 中国版时，部分理论上无需联网的游戏，也会受到防沉迷系统的制约。

去年 8 月，完美世界公布了 Steam 中国版的中文名称——蒸汽平台。完美世界当时表示，中国版 Steam 将完全独立于当前的 Steam 平台，这也意味着，蒸汽平台将与目前玩家使用的 Steam 在游戏内容上存在差异。另外，完美世界还声称蒸汽平台的推出不会影响到 Steam 全球其他已有的运营与服务。