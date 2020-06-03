电商 SaaS ERP 服务商聚水潭今日宣布完成 1 亿美元 C 轮融资签约，领投方为高盛，中金资本旗下中金长三角科创基金和原投资方蓝湖资本跟投。

聚水潭成立于 2014 年 1 月，创建之初，以电商 SaaS ERP 切入市场。如今聚水潭已经发展成为以 SaaS ERP 为核心，集多种商家服务为一体的 SaaS 协同平台，为全国近 50 万家电商企业提供综合的信息化解决方案。

聚水潭创始人兼 CEO 骆海东表示：“本轮募集资金将用于产品和服务体系的升级和优化、协同供应链的打造、海外市场的拓展以及 SaaS 协同生态的投资和并购。”

在此之前，聚水潭已完成数轮融资：2015 年 10 月，获得阿米巴基金和微光资本 1500 万 Pre-A 融资；2016 年 12 月，获得万漉资本、阿米巴资本和微光创投三方联合的 5000 万 A 轮融资；2018 年 11 月，获得元璟资本、蓝湖资本和嘉海资本三方联合的 2.5 亿人民币 B1 轮和 B2 轮融资；2019 年 1 月，获得红杉资本中国基金独家投资的 3 亿人民币 B3 轮融资。

经过 6 年多的发展，聚水潭员工规模从 2014 年成立之初的 9 人增加到现在近 2000 人。聚水潭已在全国设立了超过 60 个线下服务网点，服务范围覆盖超过 300 个城市。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。