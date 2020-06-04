戴森（Dyson）通过一篇博客文章，展示了该公司于去年 10 月砍掉的电动车项目的更多图像、视频，以及计算机渲染图。公司创始人 James Dyson 在电动车项目上投入了超过 10 亿美元——这些钱是他自掏腰包的。

他将这辆电动 SUV 描述为 “一辆满载技术的激进汽车”，并表示戴森公司 “解决了与电动车相关的许多传统上的问题”，尽管该项目最终因不具备 “商业可行性” 而被放弃。

戴森宣称电动车包含 “由戴森数码马达、单速变速器和最先进的功率逆变器组成的定制、集成、高效的电驱动单元（EDU）”，但没有解释这些技术与电动车领域其他公司所采用的有何不同。

戴森还列出了其他所谓的优势和功能，例如灵活的电池组设计、改进的内部空间、更长的轴距，以及抬头显示器和无扶手车门。不过这些也并非由该公司首创。另据 Autocar 报道，该 SUV 使用 150kWh 电池，续航里程可达 600 英里左右。

这辆 SUV 的亮点之一在于方向盘，可以看到它与游戏控制器很相似，其上布满了按钮。而在设计方面，戴森电动车与拜腾、法拉第未来的电动车设计类似。

这篇博文还提供一些有关戴森电动车的展示视频，感兴趣的话可以跳转浏览。

图片均来自 Dyson