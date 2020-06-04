网易与华为达成合作，共同推动游戏、音乐和教育业务发展

网易与华为达成战略合作，双方以 “云+AI+5G+终端” 新一代信息技术发展为合作契机，围绕 “数字娱乐” 创新，就新技术和生态进行深度合作，共同推动游戏、音乐和教育业务发展。本次双方战略合作研发的新技术将优先运用于网易旗下《逆水寒》等多款游戏。

与此同时，双方还围绕云游戏系统方案及搭建渲染、基于 5G 场景下云计算技术、AR/VR 技术、HMS 生态构建，全场景智能娱乐终端生态等进行了深入交流和创新。未来，网易将与华为在游戏、音乐、教育、新闻、5G、云和出海等多重生态应用中开展深入合作。

趣店宣布 1 亿美元投资奢侈品服务平台寺库

金融技术服务公司趣店集团与奢侈品服务平台寺库共同宣布，趣店将以至多 1 亿美金的价格认购寺库至多 10204082 股新发 A 类普通股。交易完成后，趣店将持有寺库约 28.9% 的股份，成为其第一大股东。此外，双方将在全球奢侈品电商领域开展全面战略合作。

滴滴自动驾驶成立安委会，探索安全管理标准

近日，滴滴自动驾驶公司成立安全工作管理委员会，系统化、标准化进行自动驾驶研发、测试、运营各阶段安全管理。自动驾驶公司 CEO 张博任滴滴自动驾驶安委会主任。

张博表示，“提升道路安全是滴滴研发自动驾驶的初衷，而保障安全研发、测试、运营更是自动驾驶工作中的首要任务。” 滴滴自动驾驶安委会希望在行业规范基础上，逐步探索未来城市出行的安全管理方法，完善安全工作细节。

截至目前，滴滴出行网约车、小桔车服、顺风车、出租车、自动驾驶等均成立了安委会，并在滴滴出行安委会统一部署下开展工作。滴滴出行 CEO 程维任滴滴安委会主任，滴滴出行总裁柳青任副主任。

荣耀发布可以红外测温的 5G 手机 Play 4 Pro

Play 4 Pro 采用麒麟 990 处理器、4300mAh 电池（40W 快充），支持 NFC 智慧选卡功能。相机方面配备 4000 万像素超感光主摄、800 万像素长焦镜头（3 倍光学变焦、30 倍数字变焦、OIS 光学防抖）双摄，此外还有无接触红外测温感应器（可测人测物，范围 -20 到 100℃）；3200 万像素自拍相机（支持 4K 录像）、800 万像素前置超广角镜头（105 度）。Play 4 Pro 只有 8GB+128GB 一个版本，价格是 2899 元，而红外测温版则要价 2999 元。

另外还有 Play 4，其搭载天玑 800 处理器、VC 液冷散热技术，电池容量为 4300mAh，支持 22.5W 快充。主相机组合为 6400 万像素主摄、800 万超广角、200 万景深以及 200 万微距，加入了 AI 运动检测算法，视频拍摄支持 4K EIS 防抖。Play 4 有白、蓝、黑三色可选，6GB+128GB 1799 元，8GB+128GB 1999 元。

金山云第一季度营收 13.91 亿元，同比增长 64.5%

金山云 2020 年第一季度总营收为人民币 13.910 亿元（约合 1.964 亿美元），与上年同期的人民币 8.458 亿元相比增长 64.5%；净亏损为人民币 3.316 亿元（约合 4680 万美元），而上年同期净亏损人民币 2.014 亿元。不按美国通用会计准则，净亏损人民币 2.434 亿万元（约合 3440 万美元），而上年同期净亏损人民币 2.253 亿元。

金山云预计，2020 年第二季度总营收将达到人民币 15.0 亿元至 15.4 亿元，同比增长 60% 至 65%。