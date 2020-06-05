被官方点赞是 “人间的烟火，中国的生机” 后，“地摊经济” 已经火了好几天。“通过稳就业促增收保民生，提高居民消费意愿和能力”，保证就业成为了今年《政府工作报告》的重要内容之一。各级政府部门纷纷出台各项鼓励扶持政策，各大科技公司也发挥所长支持地摊经济发展。在科技和创新的加持之下，地摊经济正在进化出 2.0 版本。

盘点各地 “地摊经济” 政策

据界面新闻统计，截至 6 月 4 日，全国已有成都、济南、郑州、石家庄、西安、南京、杭州等 20 多个城市出台了政策鼓励 “地摊经济”。

其中，成都市是最早出台相关政策的城市，在 3 月发布了城市管理 “八项机制”，明确占道经营的时间、范围等细节；湖北宜昌市规定商户不占用不得占用盲道和消防通道，允许商户每天 18 时至次日凌晨 6 时及节假日全天出店经营……

地摊经济促进就业的效果已经在部分城市显现，截至五月底，成都全市设置临时摊点 2234 个，允许流动商贩经营点 20891 个，增加就业岗位 10 万个。

资料来源：界面新闻，截至 6 月 4 日

科技公司如何助力地摊经济？

随着地摊经济的火热，各大互联网公司注诸如腾讯、阿里、美团、京东拼多多等也带着看家本领入场，力图用科技和创新助力 “地摊经济 2.0”，各种新玩法层出不穷。

5 月 26 日，美团宣布启动 “春风行动” 百万小店计划，为了帮助商户引流，美团与地方政府联合推出消费券，为小店引流；

5 月 29 日，阿里巴巴发布扶持计划，在 1688 网站推出 “地摊批发专区”，并提供超过 700 亿元免息赊购，为超过 3000 万名 “摊主” 提供进货支持；

6 月 2 日，腾讯的微信支付面向平台超 5000 万小微商家发布 “全国小店烟火计划”，在线下线上一体化、福利补贴、商家教育指南、经营保障支持方面输出四大全新数字化政策。微信官方表示，小微商家通过运用微信社群、微信小程序等数字化运营工具和解决方案，可以快速实现线下线上一体化经营，找到新的营收增长点；

同日，苏宁推出 “夜逛合伙人” 地摊夜市扶持计划，涵盖供给优品货源、申请免费冷链仓储服务、开放直播及社群平台、提供 20 亿夜市启动资金的低息扶持计划等；

京东也发布了 “星星之火” 地摊经济扶持计划，从供货、经营、就业三方面支持地摊和小店经营，预计将服务百万个便利店+百万家地摊儿，为超过 500 万人的就业提供供应链和服务支持；

6 月 3 日，因为推出 “摆摊神车” 而爆红的五菱荣光在拼多多上线万人团，首批上线的售货车共计 100 台，为此，拼多多还打出 “为练摊者加油” 的口号，每台补贴 3000 元油费；

6 月 5 日，腾讯旗下的微保推出小商户营业中断金保障，免费为全国上亿的摊主和小商户提供营业中断保障，地摊主可免费领取 90 天内可获 300 元补贴，抵御因营业过程中遇到的人身意外、火灾、暴雨、台风等自然灾害、以及新冠疫情导致的营业中断造成的经济风险。

大佬们的早年 “地摊故事”

在各种激励措施扶持地摊经济的同时，有关互联网公司大佬在创业初期的 “地摊生涯” 故事也颇为 “励志”。

资料来源：腾讯新闻

根据腾讯新闻梳理的历史资料，当年 15 岁的蔡文胜、18 岁的罗永浩、40 岁的柳传志、43 岁的任正非在创业时期都摆过地摊。据楚天金报报道，上世纪八九十年代，光盘、录音是当时摆摊的热门商品，美图董事长蔡文胜曾经售卖磁带作为收入渠道之一；柳传志在 40 岁出来创业时则卖过运动服和电子表；1991 年 27 岁的马云曾经从义乌批发小商品来创业；在 17 岁时卖服装的薇娅现在已经是直播带货的一姐……

当年创业初期摆过地摊的青年们，现在已经成为各自领域真正的大佬。后疫情时代的 “地摊经济”，又将演绎出哪些励志故事？