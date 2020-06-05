疫情推进招聘行业的数字化发展进入快车道，云选才已经成为业内的新常态。一方面，后疫情时代，招聘行业回暖，新毕业季的到来也进一步刺激了招聘市场的供需。另一方面，为了满足企业更多的线上招聘需求，各大招聘平台也纷纷强化了产品的视频面试、语音面试等功能。根据 BOSS 直聘的官方数据显示，春节过后的十天（2.3-2.13）使用 “视频面试” 功能的次数较 2019 年秋招旺季首周增长便超过了 20 倍。云招聘的模式进一步深化，用户教育也得到了很大的推动。

云选才的作用优势不仅在疫情中凸显，其极大可能会形成长期的影响：传统线下招聘正在快速转移线上，随着用户接受度快速提升，云选才可有望快速成为招聘行业的普遍模式，真正颠覆传统模式。

毋庸置疑，云选才有许多成本、效率上的优势，不过由于互联网的特点以及目前还处于行业应用前期，这样的模式也面临着潜在的挑战，如：招聘行业服务商如何提升信息的真实性、安全性；如何真正实现有效、高效传递以及沟通；如何兼顾招聘市场的多样性，面向普工需求市场助力数字化？针对以上问题，领英和 Moka 智能化招聘管理系统（以下简称 “Moka”) 向动点科技做出了实践分享。

首先，在信息的真实性和安全性方面，Moka 首席布道官郑铟表示，在 Moka 系统上会有很多的简历渠道，但这些数据都是真实的，且系统是不会触碰用户的隐私。而面向安全性问题，Moka 则建立了一套非常严格的机制，如果企业客户需要获取人才简历，要经过层层文件证明以及把控才可以进行数据转移。对于招聘行业的服务商而言，数据的真实性和安全性方面，严格设置把关机制是必不可少的关键一环。

对于安全性的保障，郑铟介绍，Moka 系统的安全性得到多重权威认证：ISO 认证、 CSA 云安全联盟认证、 国家信息安全等级保护三级证书等， 银行级别网络加密通信、 数据隔离。同时 Moka 服务了青藤云安全等安全领域高科技公司，并通过了非常严格的安全测试。

此外，关于如何真正实现有效、高效传递以及沟通，目前许多招聘或人才服务平台主要通过 AI、大数据等技术的应用，以及产品的细节设计打磨方面去完善功能体验。“企业级应用有一个不可分割的矛盾，即企业方不知道没有用户的体验，用户又看不到企业方的视野，如何平衡这个问题？其实就需要每个用户真正将产品用起来。” 郑铟从产品设计方面分享了 Moka 的经验：

第一，在产品设计时考虑多方角色的协同。招聘不只是和 HR 相关，求职者还会和前台、用人经理等角色都有交互。

第二，在产品细节上反复打磨自然流畅的体验。首先，Moka 推出了共享日历，可以减少 HR 和用人经理反复沟通面试时间的过程。此外，在一轮多个面试官的面试流程中，Moka 利用线上协同的方式，通过艾特下一个面试官，将候选人的面试记录自动流转的方式减少了面试官之间的沟通时间浪费。最后在发 offer 环节，其也设置了 模板和建立了自动审批流程，把线下需要繁琐沟通的步骤进行产品化。“我们考虑到了不同角色的体验，非常注重候选人的体验。” 郑铟说。

在高效沟通、传递和推荐方面，领英主要以 AI 技术驱动去做功能设计。“人工智能是领英所有用户体验的 DNA，它就像是领英的氧气。” 领英人工智能研发总监张梁表示，招聘产品背后每一个环节也是由人工智能来驱动，领英希望打造一个双向的推荐系统。其关键策略是，采用整体而全面的机器学习算法最优解，将客户和会员的体验同时优化；其中就包括了面向求职者提供的动态内容和职位推荐，以及面向招聘者供适宜求职者的搜索结果。

“领英的算法会在招聘过程中持续学习招聘者的偏好，并提供与需求更加贴合的候选人。” 张梁具体介绍了其技术逻辑。“这种在线学习驱动的推荐系统利用工作描述、招聘者接触过的或存档的候选人，以及对这份工作感兴趣的求职者等多维信息，综合计算，为招聘者的公开职位匹配最合适的候选人。” 他表示，系统会潜移默化地学习和推测对招聘者当前人才需求和意图。所有过程实时在网络上计算进行，求职市场的反馈会变化就会被立即考虑并学习。

值得一提的是，由机器学习模型计算出的求职者排序可能无意中产生偏见，进一步减少弱势群体的竞争力。为了避免这个问题，领英采取了具有代表性的人才搜索系统的技术架构，通过机器学习模型检索的候选集进行重新排序，向招聘人员展示一组与工作需求相符合的潜在候选人，以确保减轻偏见，获得多样化的人才。

产品设计和技术驱动为云招聘的普及提供了坚实的基础，不过从应用层面来看，还有一些实际问题需要关注，如普通用工市场。目前，互联网招聘面向的群体以专业或技术性岗位为主，蓝领用工较少。后者现阶段主要集中在门店或者工厂类的招聘，其特点是流动性非常明确，有淡旺季之分。对于这部分市场的数字化，郑铟介绍了 Moka 的思路：基于蓝领用工市场的特点，其需要做好人才储备，面向零散的面试过程以及操作人员的素质等因素，整个产品设计中要考虑到用工场景下的灵活性以及人员操作的便捷性。

当然，除了招聘服务平台的努力，整个大环境的完全革新还需要依赖每个参与者的求变。除了用户逐渐意识到云招聘的优势，企业方也需要逐渐深刻意识到数字化的意义。“这种认识并不只是随大流，而是真正要意识到数据的重要性。” 郑铟介绍，疫情期间很多企业都在收缩招聘，也不明确是否能招到更合适的人，其实企业这个时候可以反思：以前面试的求职者数据是否有留存、分析。

“我们发现很多不错的公司，面试了很多人但并没有对这些人进行后续的跟进和分析。” 她表示这部分也是招聘线上化放入重要环节。

显然，一种社会行为模式的转变并不是一蹴而就的，而是需要环节上的每个角色协同。对于云招聘的发展，目前是一个非常有意义的转折点，招聘服务方已经有了日渐成熟的产品体系，企业方意识到数字化的重要性，用户也体验到线上招聘的便捷性，三方的需求发展重合，生态亦会更加成熟。