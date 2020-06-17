腾讯游戏今天宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，自 6 月 17 日起正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人 “限玩、限充、宵禁” 基础上，专门针对 “孩子冒用家长身份信息绕过监管” 的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。这意味着腾讯游戏的未成年人保护工作升级到了全新的 3.0 阶段。

腾讯游戏将会在游戏登录和支付环节两种场景中发起人脸识别验证。在游戏登录环节：对疑似由未成年人操作的成年人帐号，在其登录游戏时即要求进行人脸识别验证，与公安权威平台数据比对。拒绝或未通过验证的用户，将被纳入未成年人防沉迷监管，平日限玩 1.5 小时/天，法定节假日限玩 3 小时/天，22:00 至次日 8:00 无法登录游戏。此前，这项举措已在《王者荣耀》《和平精英》中试点，近期已覆盖腾讯游戏旗下的绝大多数手游，后续将在运营的全部手游产品中生效。

在充值支付环节：当疑似由未成年人操作的成年人帐号月充值大于 400 元时，或用户出现异常充值行为（如短时间充值金额激增等）时，即会被要求进行人脸识别验证。拒绝或未通过验证的用户，则无法继续充值。今年 5 月，腾讯游戏已进行相关技术的小规模验证测试，接下来将陆续覆盖腾讯游戏运营的所有手游产品。

简单来说，以后孩子想冒用家长身份登录游戏或者在游戏里买买买，都将变得更加困难。

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