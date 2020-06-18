继网易之后，聚光灯落在了京东身上。

今天，17 周岁的京东正式登陆港交所，发行价定为每股 226.00 港元，全球发售募集资金净额约为 297.71 亿港元，成为今年香港市场集资总额最大的公司。

京东赴港上市，在招股书正文的开头赫然写明了未来的战略转变——从一家电商公司转型以供应链为基础的技术与服务公司。然而，“巨轮转向” 并非易事，京东的转型之路伴随着二次上市的钟声，能否顺利走下去？

转型是一个 “迫不得已” 的新故事

作为电商老二，京东的处境并不轻松。前方有 “无法超越” 的老大阿里，后方有穷追不舍的拼多多。在用户数上，京东已经远远落后拼多多和阿里，2019 年第一季度，京东年度活跃购买用户为 3.87 亿，拼多多为 6.28 亿，阿里电商部分为 7.26 亿。

这几天的 618 促销活动中，易观的报告数据指出天猫 3C 家电销量超越京东，引发巨大争议，不管数据准确与否，京东的传统优势阵地确实正在受到威胁。

上市以来，京东曾长期处在亏损的状态，直到去年，京东才首次实现了利润的大幅上涨，营收 5768.88 亿元，同比增长 24.86%，归属净利润 121.84 亿元，同比增长 589%。不过，仔细审视营收来源可以发现，其中有一部分 92.6 亿元的非经营性项目营收，包括出售开发物业收益录得的收入 38.85 亿元，也就是说，2019 年的利润增长部分归功于 “额外收入”。

京东仍面临着增长乏力的困境，而宣布转型不仅是 “被迫” 去寻找电商之外新的增长突破点，更是向资本市场讲出的一个新故事。

今年 5 月 19 日，京东正式宣布更新集团战略定位：转型为一家 “以供应链为基础的技术与服务企业”，集团要将供应链的优势发挥放大，并应用于产业的场景中。这意味着京东的业务方向从零售向技术和服务延伸。在招股书中，京东的企业 “使命” 也改为了 “技术为本，致力于更高效和可持续的世界”。

持续投入加码技术

京东的电商地位无需赘述，其往 “技术公司” 转型也铺垫已久。

2017 年提出 “技术年” 战略后，京东的技术投入也在持续增大。数据显示，2019 年京东体系企业合计研发投入达到 179 亿元，研发投入同比增长 47.8%；集团研发体系的员工数突破 1.8 万人，硕士及以上学历人才引入占比超 80%，专利申请量超过 3651 件。

在 2019 年 11 月 19 日的京东全球科技探索者大会上，京东宣布了将整体向技术转型，集团旗下京东零售、京东数字科技、京东物流三大子集团业务也首次集中亮相。此外，还亮相了智能供应链国家人工智能开放创新平台、京东零售全渠道生态平台、京东自动驾驶解决方案、金融数字化解决方案 4 大智能化平台方案。

京东数字科技集团 CEO 陈生强（左）、京东零售集团 CEO 徐雷（中）、京东物流集团 CEO 王振辉（右）

“我相信未来 5 年，我们技术服务收入的增长会远远高于收入的增长幅度，成为我们收入和利润增长的重要驱动力。” 刘强东此前曾对外表示。

技术服务创造新增长点确实在财报中有所体现，京东的净服务收入占比从 2017 年的 8.4% 上升到 2019 年的 11.5%。赴港上市之后京东对技术创新的投入也将具备更充足的资金。

京东喊出 “以供应链为基础的技术与服务企业” 也是有底气的。目前，京东的产业布局涵盖了上游制造、采购、物流、分销及零售的整个供应链，并围绕供应链打造了三大领域的技能体系——人工智能、大数据分析和云计算。

京东技术全景图

整体来看，在零售技术体系中，京东已拥有中台组件能力群、智能供应链、全域交易、智能营销、门店科技等技术；在物流技术中，京东以无人仓、无人车、无人机等构建起智能物流体系；在数字科技中，京东已形成金融科技、智能城市、数据技术等体系；在云计算、AI、IoT 等领域，京东均有成熟布局。

在今年的 618 中，京东上线了全新的 AI 导购机器人 JOY，它沿用了京东经典的机器狗形象，可以为用户解答 618 店庆相关问题。

C2M 反向定制产品的比例也在上升。利用庞大的零售大数据，C2M 模式能从消费者需求出发去生产产品。京东游戏本和家电的 C2M 比例占已京东零售的 40%，产品需求调研时间减少 75%，新品上市周期缩短 67%。徐雷指出，京东的目标是在未来三年发布一亿种 C2M 新品，其中创新含量比较高的品类占 70%。

依靠技术的转型在京东体系的各个环节都在加速运转。

京东步入 “去刘强东化” 时代

转型的另一个层面，是京东的逐步 “去刘强东化”。

在今天的上市典礼上，出人意料地少了创始人刘强东的身影。集体亮相的是京东集团战略执行委员会成员，也标志着京东权力重心的转移。

事实上，刘强东在近两年内卸任了近百家关联公司的高管职务；从 2018 年底开始，京东进行组织架构调整，多个部门负责人也不再向刘强东直接汇报。不过，目前刘强东仍占股 15.1%，投票权为 78.4%；腾讯占股 17.8%，为最大股东，投票权为 4.6%。刘强东的角色更多地转向了战略层面。

按照今日开盘 7385 亿市值计算，刘强东的身家超过了 1000 亿。在退居后台之后，刘强东似乎开始在创投圈更活跃了。

近日，刘强东夫妇参与了由陆奇创办的投资机构奇绩创坛的新一轮人民币基金的交割。天眼查数据显示，奇绩创坛在 6 月 9 日新增了多名股东，其中包括了由刘强东和章泽天持有 100% 股份的宿迁天强股权投资合伙企业。2019 年 9 月，二人还以 3000 万元参投了高榕资本四期康腾投资合伙企业。

总的来看，京东此次回港上市，也是重新出发的里程碑。京东正在积极拥抱下一个智能时代，开启下一个全新的发展阶段。