启明创投投资企业、中国胰岛素生产商甘李药业今天（6 月 29 日）在上海证券交易所成功上市，登陆 A 股主板。甘李药业（603087.SH）发行价格为 63.32 元/股。开盘价 91.18 元/股，大涨 44%，市值 365.72 亿元。

2010 年，启明创投独家投资了甘李药业的首轮融资；2011 年，启明创投领投了甘李药业的 B 轮融资。启明创投是甘李药业上市前最大的机构投资方。

甘李药业主要从事重组胰岛素类似物（三代胰岛素）原料药及注射剂的研发、生产和销售。

2001 年，甘李药业成功研发出三代胰岛素产品，是中国首家掌握产业化生产重组胰岛素类似物技术的企业。甘李药业推出国内第一支速效人胰岛素类似物 “速秀霖”（赖脯胰岛素）；2002 年，推出国内第一支长效人胰岛素类似物 “长秀霖”（甘精胰岛素）以及国内第一支预混胰岛素类似物 “速秀霖 25”。3 个重组胰岛素类似物品种覆盖了长效、速效、中效三个胰岛素功能细分市场；2020 年，甘李药业三代胰岛素类似物门冬胰岛素注射液（锐秀霖）获得国家药监局批准上市。

IMS 数据显示，美国和欧洲市场的三代胰岛素占比约 80% 左右，国内三代胰岛素进入市场后，份额从 2011 年的 40% 上升到 2016 年的 50%。甘李药业的产品具有价格优势，可显著降低糖尿病患者的医疗负担。

截至 2019 年底，甘李药业产品已经在全国近 7700 家县级以上医院销售，其中三级以上医院 2400 余家。此外，甘李药业完成了 20 余个国家和地区的销售网络布局。2018 年 12 月，甘李药业向山德士（Sandoz AG）授权三种胰岛素类似物，成为首家进军欧美胰岛素市场的中国生物制药企业。甘李药业也已宣布在山东临沂布局第二个药品生产基地，该基地所产的新药产品将供应全球市场。

甘李药业创始人兼董事长甘忠如博士在首次公开发行 A 股网上路演开场致辞时明确表示：“公司也将积极投入到肿瘤病化药、真核及原核蛋白质工程、心血管及代谢病领域的研究和开发，成为世界一流的医药公司，不断前行。”

“甘李药业是启明创投在生物医药领域的第一笔投资，很荣幸在过去 10 年里与甘博士合作，见证了甘李药业从初创企业成为全球糖尿病治疗及其他领域的领导者。在甘博士的领导下，该公司素来依赖尖端技术蓬勃发展，并成为一家以研发为核心的制药公司，” 启明创投主管合伙人梁颕宇说，“我们期待着到甘李药业继续为中国和全球患者建立强大的代谢药物以及其他创新药物组合。”