“前两年有人说讯飞搞房地产，现在我们真的进入基建领域，不过今天谈的基建不是房地产，而是国家说的新基建。” 浙江讯飞智能科技有限公司总经理徐甲甲在个推主办的 “西溪论数” 上分享说。

当下，“新基建” 正如火如荼，人工智能作为新基建的七大方向之一首当其冲。作为人工智能语音识别领域的佼佼者，科大讯飞也在积极探索着人工智能能够如何在新基建的浪潮中发光发热。我们采访了浙江讯飞智能的总经理徐甲甲来跟我们分享人工智能在这一轮新基建当中能扮演什么角色？科大讯飞又如何利用人工智能技术来赋能产业？

“让机器能听会说，能理解会思考，用人工智能建设美好世界。” 徐甲甲再一次阐述科大讯飞的使命，他说人工智能助力新基建，一定要跟行业深度结合。而跟行业结合，主要两大方向，一是民生，如何用人工智能惠及民生；二是用人工智能赋能产业这两个方向。

徐甲甲在此前说过，人工智能的发展分为三个阶段：计算智能、感知智能和认知智能。他介绍，目前国内计算智能已经处于世界前列，科大讯飞在运动感知智能方面的技术逐渐成熟，现在正在认知智能的道路上努力着。“机器在能听会说方面已经不断的接近人类，甚至在某些维度是超过人类的。 ” 徐甲甲说，讯飞智能在模拟人类讲话已经超过了普通话测试的平均水平，例如他们现在做的虚拟主播，语音和嘴唇发音可以无缝联结在一起。目前在温州、金华、包括央视国际频道等，讯飞都在用虚拟主播播放节目。另外在翻译方面，讯飞翻译可以支持 59 个语种，翻译的水平可以达到六级考试水平。

也就是说，讯飞现在已经做到了能听会说，现在正向能理解会思考的路上迈进。徐甲甲说，认知智能需要机器做到学习行业知识，成为行业的专家，而这不是一蹴而就的事情，需要垂直化精细化发展，那么科大讯飞目前注重发展的领域便是医疗行业和教育领域。徐甲甲介绍，因为医疗是平台加赛道重要领域，讯飞智能重点是围绕医学影像，包括对肺结节分割、肝脏分割的人工智能辅助诊断系统。对于医疗领域的数据抓取学习来源，其介绍分为三类：一类来源于市面上公开的医学类的教科书；一类来自于与人民出版社、科技类出版社合作的医学知识库；还有就是来自于真实的病例脱敏之后录入系统中使用以及系统自己产生的数据。

据介绍，目前讯飞的人工智能辅助诊断系统已经在全国一百多个区县使用，将基层医生诊断合理率从 70% 提到了 88%。“诊断合理率提高 18 个百分点意味着可以减少很多误诊的病例。举个例子，最近在萧山一个 60 岁老人在萧山发生了微交通事故，事故发生以后去了社区服务中心，这个社区服务中心医生给他诊断是有可能是右肺挫伤。后来机器自动提醒有可能是血气胸，病人去了上级医院检查果然是血气胸。这是人工智能辅助医疗系统帮助基层医生诊断罕见病很有效的手段。” 徐甲甲说。

另外在教育领域，徐甲甲介绍说，讯飞智能取得了一个很有意思的技术进步——公式识别。即人工智能可以在复杂的场景下如何进行精准公式识别、相似字母符号的识别，这是是做过程化、学生数据采集很重要的一个技术手段。在 6 月 11 号的全球的数字公式识别挑战赛上科大讯飞也取得了好成绩。有了技术之后，讯飞也更新了一系列的产品。徐甲甲以旗下的自学网举例说，目前自学网有 400 多万用户，他们系统从 35 亿答题记录里中分析出里面大概有 60% 的题目是无效训练。于是人工智能便能辅助老师发现学生的薄弱点，针对化的教学和个性化学习，达到因材施教的目的。目前，科大讯飞已经在全国范围内的三万所学校推进了人工智能系统。徐甲甲说，通过个性化推荐技术，可以使学生单个知识点的练习量下降 50%。课后作业时间下降 32%，让老师在备课效率提升 30%。批改作业的时间减少 50%。

教育和医疗在今年成为热门的赛道，除了这两条赛道的布局，徐甲甲透露讯飞智能也在探索赋能产业的应用。“整个世界的声音一部分是人发出来的声音，还有相当一大部分声音是设备和物体发出来的声音，我们以前做的是语音，现在要做的是声音。” 徐甲甲说道，讯飞智能正在做讯飞听物的项目，即可以通过对物的声音判断预测新维护。他们主要推出了两个产品，一个是工业听诊器，可以监听设备使用过程中的健康情况，及时做维护；另一个是声学照相机，它可以监听到 75 米高 50 米远的声音，并判断声音是哪种故障类型做精准分类。

最后，徐甲甲表示，人工智能技术不光可以赋能产业惠及民生，它可以渗透到我们生活的方方面面，提高生活质量和智能化。科大讯飞也建立了智能硬件开放平台（IFLYOS），将 270 多种人工智能技术开放给各行各业的合作伙伴调用，共同利用人工智能助力新基建。