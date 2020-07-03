据 36 Kr 报道，美团点评近期调整中干层级，点评事业部负责人黄海已于 5 月离职。美团点评 “搜索与 NLP（自然语言处理）” 部门负责人王仲远也于近期离职。报称王仲远的下一站可能硅谷明星创业公司 Newsbreak，也有可能是快手。

对此，美团点评回应称，黄海 5 月因个人原因离职，其后点评事业部由美团联合创始人、S-team（美团最高管理决策机构）成员、高级副总裁王慧文亲自带队；王仲远因个人原因选择离开美团，在职期间做出了重要贡献，感谢他在美团的付出。

报道中还提到，王慧文于 6 月 24 日发布的一则朋友圈引发了外界关于他提前离职的猜测。美团方面对此表示，王慧文的退休时间并无调整，工作都在正常进展中。此间股票小幅减持属个人规划。

1 月 20 日，美团 CEO 王兴发布组织公告邮件，宣布美团联合创始人、S-team 成员、高级副总裁王慧文将于 2020 年 12 月退出公司具体管理事务，后续他将继续担任公司董事，并任美团终身荣誉顾问。同时，美团启动 “领导梯队培养计划”，推动人才盘点、轮岗锻炼、继任计划等，增补副总裁郭庆、副总裁李树斌为 S-team 成员，宣布成立美团平台、AI 平台、新的基础研发平台和点评事业部（由原用户平台点评 App 部更名而来）。

美团方面称，领导梯队培养计划实施半年，正在稳步推进中。