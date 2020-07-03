“提到涂鸦智能，大家就会认为我们是做智能家居、全屋定制的。但我们涉猎的场景远不止家庭，还有酒店、机场等场所，我们更像是 AIoT 开发者平台。” 涂鸦智能的副总裁付强在接受我们采访时说道。

成立于 2014 年的涂鸦智能，多年来向传统的品牌和工厂提供一站式人工智能物联网解决方案，成长为一家成熟的物联网技术平台，如今它逐渐打破行业的界限，想要建立以物联网技术为核心的新商业生态，赋能传统产业转型。在 “新基建” 和 5G 的东风下，万物互联不再是纸上谈兵的概念，物联网技术也迎来了新的发展契机。涂鸦智能副总裁付强在 6 月 22 日个推主办的《西溪论数》论坛上跟我们分享了物联网在新时期的发展趋势以及涂鸦智能的 AIoT 开发者平台。

“随着新基建的大力建设，我们相信未来两三年之内，万物互联将逐渐走向全场景智能感知的时代。” 付强介绍说，今年疫情以来，他感觉到物联网有两个明显的趋势：一是加速了设备端标准统一。他说在 2018 年以前 Wi-Fi、蓝牙等链接都没有标准，现在 Wi-Fi6 标准发布以后有利于后续数据的采集；二是人工智能、5G 和物联网的普及，为万物互联提供了空间支撑。5G 可以支持在一个空间中 26 万个设备的互联互通。加速了万物互联时代的来临，这不仅局限于室内的场景也可以拓展到室外的场景中。

同时付强也提到，物联网行业非常复杂，涉及的数据也相当庞大，为了让物联网更有序快速的推进，他提出了几点建议：“希望大家在大数据时代，能够把企业的流程和数据能够融合，以前我们做企业的时候主要靠流程驱动，数据时代靠流程和数据混合驱动。” 他以阜阳制造厂为例，在疫情期间缺乏人工的情况下，涂鸦智能为他们推出了云智造系统，帮助制造厂降低不良成品数量，提高工作效率，将交付周期缩短了 32% 左右。付强介绍，国内 90% 以上的制造企业比较依赖人的作用，大部分是设备+人的操作，而云计算和物联网就能很好的解决这个问题，帮助企业逐步摆脱对人的依赖。

据了解，涂鸦智能成立六年来，已经连接了近一亿个终端设备，每天进行的语音交互超过 4 千万次，成长为一家成熟的 AIoT 开发者平台。付强回忆道，涂鸦智能的物联网起步并不容易，但他们思考清楚了三件事情，第一是如何以消费者的角度让整体的设备都好用易用。目前涂鸦实现了在一个场景中，只需要涂鸦的 APP 便能控制所有的设备，实现互联共通，让消费者实现无感知的即得即用体验；第二是涂鸦解决了快速实现产品开发制造的过程。其介绍涂鸦智能建立了一站式开发者平台，其中包括云端技术以及客户端技术，合作伙伴可以将业务与平台技术自由对接，实现产品的快速开发制造；最后一点是做好了产品和服务之后，快速触达消费者，于是涂鸦智能与全球连锁企业以及大型渠道商建立了合作基础，通过 B 端经销商触及 C 端用户。

今年新冠疫情的肆虐，一度极大影响了全球经济发展，甚至切断传统意义上的 “连接”，而涂鸦智能选择此时在 “云” 端将世界的开发者链接。6 月份，涂鸦智能正式发布涂鸦云开发平台，同时满足开发者数据存储和分析、设备连接管理和应用开发三大需求。除了云开发平台，涂鸦智能的 IoT 开发平台还包含了硬件开发平台和 App 开发平台，并且提供超过七种垂直行业的 SaaS。据介绍，涂鸦智能打造的 Powered by Tuya 硬件产品生态，可以赋能超 9 万款产品和提供 App SDK、小程序、数据 API 等完善的软硬件开发工具，包括超 400 种免开发方案，超 800 种 MCU SDK。目前涂鸦云开发平台已准备好面向所有开发者，提供从硬件、云端、OS 到 SaaS 等层面的全面支持。截至 2020 年 4 月，涂鸦云开发平台接口开放能力已有 1000 多种，有 20000 个云开发者，日接口调用量达 3 亿次，日均设备消息发送量达 30 亿，涂鸦云开发平台能帮助开发者开发出个性化的 IoT 平台、PaaS 和 SaaS 级解决方案。

如今随着疫情逐步得到控制，越来越多行业呈现复苏态势。疫情并没有让世界割裂，而是以智能的方式用 AIoT 为世界开放了新连接的按钮。付强也表示，今年涂鸦智能也将响应 “新基建” 的号召，共创全民开发者生态，共建互联互通时代。