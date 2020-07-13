7 月 13 日，滴滴顺风车对外发布《试运行安全透明度报告》。这是滴滴发布的第五期安全透明度报告，报告涵盖试运行期间平台的安全数据详情、安全运行情况，这也是滴滴顺风车首次对外披露安全情况。据了解，顺风车自去年 11 月 20 日恢复试运行以来，已经在全国 300 个城市重新上线。

驳回不符合认证要求用户，持续开展安全语音提醒播报

报告显示，试运行期间，滴滴顺风车进一步提高准入门槛，驳回不符合新认证要求（综合背景审核、失信人筛查、三证验真）的车主 317792 人，对 824 名名代刷脸及使用作弊工具的用户永久暂停服务。同时，为提升用户安全风险防范意识，滴滴顺风车在各环节推出安全教育，覆盖了准入、违规、日常出行提醒等多个场景，开展教育及语音播报提醒共计约 7491 万次。

安全投诉 216 起，45% 为虚假投诉

试运行期间，滴滴顺风车未发生刑事及治安案件，共收到用户关于车内纠纷的安全投诉 216 起，45% 为虚假投诉。查实有效的 119 起安全投诉中，车主投诉乘客 74 起，乘客投诉车主 45 起。车主投诉乘客的数量是乘客投诉的 1.64 倍。

投诉案例中，多数为司乘双方因沟通不畅引发纠纷及言语冲突，共 106 起；另外 13 起为性骚扰，其中 11 起言语骚扰、2 起肢体骚扰；2 起为车主投诉乘客，11 起为乘客投诉车主。

日常生活中，无论男性或女性，都是骚扰潜在的受害对象，滴滴顺风车对一切骚扰行为零容忍，一经发现必将根据平台规则予以处罚，涉及违法犯罪的，平台会积极配合协助公安机关予以惩治。同时，平台已经永久下下用户隐私相关的敏感信息，如个性化头像、性别、长文评价标签等，评价标签也仅与出行相关，例如 “准时、礼貌” 等。提醒广大用户，合乘出行期间尽量后排落座，保持必要的安全距离，尽量使用平台提供的端内工具打电话、发消息，避免个人信息泄露被不法分子利用。如遇紧急情况可通过端内安全中心拨打 110 报警。

部分安全功能使用率偏低

试运行截至目前，滴滴顺风车累计迭代 31 个版本，优化 437 项功能。安全产品功能覆盖行程前、行程中、行程后全过程。此外，顺风车还创造性的提出了信息核验卡、女性安全助手等策略，更全面的为用户提供保护。

报告还披露了重点安全功能在试运行期间的使用数据。数据显示，行程录音功能覆盖了 94% 的订单，车主录音开启率远高于乘客行程录音开启率。另外，用户行程分享是使用率整体偏低，为 7%，长距离或夜间出行场景下使用率和使用率分别为 7% 和 8%。

值得关注的数据是，试运行期间，用户通过平台提供的信息核验卡发现人车不符后主动取消行程的订单 1432 起，但平台通过用户行程后投诉发现，仍有 643 起订单存在用户发现人车不符仍选择继续合乘并完成出行的情况。滴滴顺风车提醒大家，如遇人车不符请向平台举报并不要上车。呼吁广大用户在出行中提高安全意识，使用平台虚拟号码进行沟通，上车主动开启录音，分享行程给亲友。

滴滴顺风车总经理张瑞表示，顺风车会不断优化完善安全功能及平台规则，也会持续开放透明与大家沟通，分享更多安全方面的进展，希望广大用户、社会各界提出宝贵意见。