腾讯游戏今天宣布，将与 Arm 共同探索面向次世代移动渲染引擎技术，在 “在画质、性能、功耗三个方向上实现突破”。

双方合作在 Arm Total Compute 战略框架的指引下，以 Mali GPU 的架构特性为蓝图，对已有移动引擎进行了优化与重构，并深度整合了面向 Arm 体系的软件分析调试接口，从而为移动游戏的开发与调优提供全新体验。

该游戏引擎在下列领域展示了诸多先进特性：

1. 支持百盏动态光源和多个后处理特效，实现极高的游戏画面品质。

2. 通过减少针对系统内存的读写的方式，达到功耗与带宽节省，温度降低的效果, 能以最高画质持续地进行高帧率游戏。

3. 独有的引擎实时调优工具，实时追踪并显示性能数据，能有效提升游戏项目后期的开发效率。

进一步了解更多技术细节：腾讯游戏 & Arm 移动渲染引擎技术合作白皮书

腾讯互动娱乐副总裁崔晓春表示：“腾讯游戏很高兴能和 Arm 在游戏引擎技术上展开深入的合作，发掘 Arm 技术在提升实际游戏体验方面的潜在价值，并从 Arm 架构层面上探索引擎新特性，为广大游戏开发者提供更多更好的移动渲染技术解决方案”。

Arm 副总裁兼终端业务线总经理 Paul Williamson 指出：“在我们真实所处的这个移动世界中，日益增强的算力正将主机一般的游戏体验变为可能，该次时代移动渲染引擎作为 Arm Mali 高性能 GPU 技术与腾讯游戏开发经验的结晶，带给开发者的是制作未来的移动游戏所必须的有力工具”。

未来，腾讯游戏将与 Arm 在移动游戏引擎的各个核心技术领域内，进一步展开更加深入而广泛的合作。