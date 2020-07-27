“我们坚信人工智能不仅仅是在电脑里的数据是在云端的算法，它更应该跟我们现实中每一个人产生真实的温暖连接，帮助世界变的更美好。” 美团首席科学家夏华夏在 2020 世界人工智能大会分享道。

据了解，夏华夏曾任 Google 高级工程师，后加入百度任架构师，2013 年加入美团。7 年里，他表示，也见证了美团技术团队的变化，2013 年加入美团时技术团队共有 100 多人，如今美团 AI 团队已经超过 2000 人，整个研发团队超过 1 万人。

他介绍说，经过多年的发展，美团将 4.5 亿的消费者和 600 多万商家集中在一个平台上，一边为用户提供吃、穿、住、行、乐的服务，一边为商家提供支撑其发展的经营、决策的服务。而人工智能技术能够帮助美团更好的将线下经济数字化管理，从商家角度出发，美团 AI 将帮助商家提高效率、分析运营状况；从用户角度出发，美团 AI 已经在骑手调度、外呼机器人以及语音对话完成服务获取等方面进行了实践。

夏华夏从四个方面介绍了美团在 AI 技术上的运用：首先从用户的角度，利用大数据和机器学习技术，根据用户的喜好可以个性化推荐商户和服务，其实利用智能交互的功能，用户通过语音对话的方式便能完成从服务展示到支付，到最后履约的过程；从商户的角度出发，人工智能技术可以帮助商家提高效率，帮助产业升级，从店铺选址、经营管理、营销、物流管理等方面结合美团的大数据给商家提供不同的服务，帮助商家智能决策。“我们现在有千亿量级的知识连接，通过大数据可以看到用户对店铺的情感变化曲线、口味、用户评价，包括周围竞争情况。这些数据能帮助商家得到更多的反馈，来进行更好的经营决策。” 夏华夏说道。

美团 AI 不仅局限于商家赋能，还能上升到社会治理层面。夏华夏介绍说，在疫情期间，美团 AI 还为商户收集信息、发布招聘，配合政府收集复工商户资料、卫生治理情况等，同时推出了智能语音客服，用于收集信息和发放通知，为商户和骑手服务。

最后，夏华夏透露了美团正在部署的 “无人” 计划，包括无人仓库、无人车、无人机等。“一些 AR、VR 功能，以及无人车、无人机所代表的无人配送功能，将在未来几年内落地，服务商家和用户。” 他介绍，美团无人车配送已经进入实践环节。在新冠肺炎疫情暴发之初，为了助力防疫工作，真正实现 “无接触，更安全” 的目的，美团启动了无人配送防疫助力计划，并且率先在北京顺义地区落地。

据介绍，无人微仓，即智能管理的商户，配备智能货架和智能机器人管理，当收到订单时，无人微仓可以自动分拣、打包，将包裹交给骑手或无人车和无人机完成配送。无人车可以根据规划的路线自动行驶，识别红绿灯、躲避车辆、躲避行人。到达目的地，用户取餐之后，无人车自动开回仓库。无人机则可以躲避路上的拥堵，在短时间内配送到用户手中。

接受采访时，夏华夏透露美团对于未来的研发计划，他表示，目前美团 AI 在外界看来，研发和落地方向与其他科技公司有所不同。由于美团 AI 是强业务驱动和场景驱动，更多的是用 AI 解决实际场景问题，因此外界很少将美团与前沿技术联系。外卖是大众对美团最熟悉的认知，而在外卖背后其实有重要的技术支撑。目前美团 AI 涉及的研发领域已经包括自然语言理解、知识图谱、搜索、语音识别、语音生成、人脸识别、文字识别、视频理解、图像编辑、AR、环境预测、行为规划、运动控制等。

而 “无人” 外卖正是美团 AI 接下来的重中之重。夏华夏解释说，一方面从美团外卖配送业务的增速来看，加上国内劳动力日益减少，无人配送业务逐渐成为刚需；第二方面随着无人技术的逐渐成熟，美团有信心在两三年之内实现上下游生态、供应链的全面优化，迈入真正的 “无人配送” 时代。