有翻页笔就用，没有就鼠标键盘双驱动。

对于广大的职场 “社畜” 和教育界的辛勤园丁来说，PPT 翻页笔是一个再熟悉不过的数码产品了。但除了这些对现场演说有着重度使用需求的用户，似乎鲜有人对这样一个数码装备有着太多的关注。

学校配啥就用啥，单位买啥就用啥，酒店有啥就用啥，作为和投影仪组合销售的配件，久而久之 PPT 翻页笔这样单一使用场景的数码产品，也给人们留下了只能前后翻翻 PPT 的刻板印象。同时翻页笔在市面上几十至几百不等的价格区间，更让人们抛出了一个疑问：几百块买一根 PPT 翻页笔，至于嘛？

作为成立于 1999 年的语音识别公司，科大讯飞通过近 20 年在基础技术领域持续的积累，从被誉为人工智能应用落地元年的 2019 年开始，逐步推出了一系列的基于语音识别技术的智能硬件产品。在今年的 7 月 20 日，科大讯飞推出了一款全新的智能硬件产品——科大讯飞智能演示器，力求在传统翻页笔领域掀起一场全新的使用体验变革。

自在翻页，别搞的像在开家里空调

在正式介绍科大讯飞这款智能演示器之前，不妨先从翻页笔的具体使用场景切入，来看看一款出色 PPT 翻页笔应该具备哪些条件。在公开性的演讲及培训场合，PPT 翻页笔首先要能够满足使用者在演示过程中的基本需求，其次要通过演说者的使用给聆听者带来舒适的演说氛围。综合来说，“巧” 翻页、“标” 重点、“控” 节奏就成为了一款优质翻页笔所需要具备的基础要素。

Ai Play 智能演示器产品介绍：

【产品包装】外包装采用了硬纸壳的长方体设计，黑蓝渐变的颜色作为视觉主色调。包装盒正面为产品矢量图的线条造型、并配合了烫银的产品名称，背面则详细罗列了演示器的功能参数及产品性能。开箱后，除了演示器本体外，包含 USB-A 至 USB-C 充电线缆一根，激活卡针一枚，说明书和保修卡各一张。

【外观细节】Ai Play 智能演示器的整体外观质感偏向商务时尚。金属的机体材质使得手部的握持感非常不错，顶部的翻页功能区则采用了深蓝的塑料材质。两个核心按键区分别以圆形的按钮造型排布在机身的上下两个区域。背面的全金属表面激光刻印了科大讯飞的英文品牌名称及 Ai Play 智能演示器的产品 ID 等细节信息。可插拔的 USB-A 信号接头被收纳在了智能翻页器的底部。

【功能详述】仅重 60 克的 Ai Play 智能演示器分为上下两个功能区。机身上半部蓝色区域主要是传统的 PPT 演示过程中可能用到的指令键，下半部金属区域则集成了科大讯飞的看家本领——语音辅助功能。

上半部分蓝色区域最大的圆形播放键为 “下一页” 功能按键，圆盘上方为 “激光、飞鼠键” 功能按键，圆盘下方则为 “上一页” 功能按键。下半部分的语音功能键则可以实现：“放映幻灯片、开始”、“停止放映、停止”、“从头放映、重新开始”、“打开我的名片” 以及 “倒计时五分钟” 五种基本指令功能。

通过对 Ai Play 智能演示器的具体使用体验，基础的 PPT 指令功能表现不错，灵敏度以及相关软件的适配方面都没有出现卡顿以及不兼容的情况（本次评测基于 Windows 系统，MacOS 系统有待后续技术支持）。据官方数据资料显示，Ai Play 智能演示器的无限范围支持距离可达 15 米，同时支持 Microsoft PowerPoint、金山 WPS 演示、Adobe Acrobat 等主流演示软件，能够满足日常演说中的指令控制需求。

但作为一款想要颠覆传统 PPT 翻页器的智能演示器，Ai Play“智能” 之处又体现在何？

语音翻页，打通使用场景的全环节

不论是三尺讲台上的人民教师、还是在会议间内 “画大饼” 的领导，演说嘉宾个人的才华涵养、以及出众的语言感染力是一场精彩的公开演说不可或缺的，但是一款性能优越的翻页器则可以从生产力工具上率先实现弯道超车。

在传统翻页工具的功能属性上，讯飞 Ai Play 智能演示器可以在 “聚光灯”、“屏幕红点” 以及 “激光” 三个模式间通过 “连续三击” 机身顶端 “激光/飞鼠键” 自如切换。此外，飞鼠模式下的 “聚光灯” 功能也可以直接控制播放幻灯片中的视频，当你按下 “激光/飞鼠键” 时，就等同于鼠标的左击操作。但是考虑到演讲场地的实际情况、以及使用者对于 PPT 内容的熟悉状况也不尽相同，演说场合往往也会有一些意想不到的突发状况。这时候 Ai Play 智能演示器的语音功能就可以大显身手了。

科大讯飞将自身主打的核心语音识别技术融入 Ai Play 智能演示器，配置双麦克风阵列 360 度环向拾音，能够实现五种基础的指令功能。在演说过程中，演说者若因为紧张而不知道 PPT 演示文本呈现到何处之时，则可以通过语音指令功能中的 “重新开始” 或者 “结束放映” 迅速回归到自己熟悉的演说文本的页码中，避免陷于尴尬的境地、也能够提高效率、节约时间。其次语音指令中的 “倒计时功能” 也非常不错，能够帮助演讲者轻松调度 “中场休息” 以及 “演说倒计时” 等区间的候场氛围，大屏幕会根据指令的发出生成动态的倒计时画面。

如果只是实现这样基础的语音指令功能，那么 Ai Play 智能演示器实在愧对科大讯飞全球领先的 AI 语音技术。除了基础的语音指令功能外，Ai Play 智能演示器通过搭配降噪增益算法，让拾音更加清晰，从而能够全程录制 PPT 的讲解语音，并精准转写成文字。

Ai Play 智能演示器并不是科大讯飞的家族中，首次搭载语音转写功能的智能硬件，但是将语音转写功能赋能在汇报、演讲的使用场景中，确实能够为人们带来全新的使用体验。

不止翻页，传递演讲的深度思想价值

翻页器在演说中的 “服务功能” 是显而易见的。而大多数硬件厂商都专注于 “如何把演讲者从讲台上解放出来” 以及 “如何把观众带入演讲话题” 这样两个维度的目标。但关于演讲之后的使用痛点常常被人们忽略。

是百分百沉浸在演说者的演讲中，还是一边听、一边记重点？一直以来会议纪要的整理工作就是一件费力不讨好的事。不停摘取会议要点势必会分散听众在聆听过程中的注意力，于是录音笔和摄影机的使用试图将人们从中解放出来。但是面对庞大的文本及影像资料的整理工作又形成了一个新的困局。

Ai Play 智能演示器更强大的功能在于它能将讲者的讲解语音录制下来，在讲解结束后，通过二维码分享给听众的是一个多媒体讲义，包括了 PPT、讲解录音、录音转写文字，其中录音及转写文字能够与 PPT 按页匹配。随着之后技术功能的进一步完善，还可以实现讲解过程中实时生成字幕投射至屏幕端。

在实际体验的过程中，通过电脑端的驱动安装后，用户还需要进一步的注册登录，方能够体验完备的技术支持。想要录制 PPT 演说的内容既可以在电脑端通过程序端口手动 “开始录制”，也可以通过机身左侧上方的快捷录制按钮开启。

凭借着科大讯飞语音技术平台的优势，当演说人完成录制后，可以对实时生成的 “演示记录” 进行转写内容的微调，并通过云端进行保存。

相较于传统屏幕录制这样的方式获取的演说内容，用户可以通过 Ai Play 智能演示器在 PPT 演说完成后自动生成二维码，自助的扫码获取多媒体讲义，并可以在 PPT 内容、录音以及速记转写的文本中选择自己需要的内容。

综合来说，翻页器的使用功能不宜过于复杂，同时感应信号和响应度也要足够灵敏，毕竟不自然的翻页动作总会让人觉得你在试图调节自家空调的遥控器。在这个基础使用维度上，Ai Play 智能演示器是合格的。但同时一些细节处也有可以进一步完善的地方，深蓝色塑料材质的功能按键区，可以尝试使用软胶材质，也能减少翻页过程中的按键声。底部的接收器如果可以使用磁力吸附的设计，在使用过程中也更顺滑。同时 PPT 演示过程中 “聚光灯” 功能的确可以对文本信息起到 highlight 的作用，但是如果能配合放大镜功能，那么演示文本中一些细节内容则可以更好的传达给现场的听众。

588 元的售价将 Ai Play 智能演示器定位于行业的中高端品类，但凭借语音转写等深度的附加值，对于有着重度使用需求的演说用户还是有着一定吸引力的。目前 Ai Play 智能演示器已经上架于科大讯飞的京东自营旗舰店、天猫旗舰店，同时相关的线下授权零售门店也已经可以购买。

就像不断在智能硬件领域布局的科大讯飞一样，Ai Play 智能演示器的定位绝不是一款简单前后翻页的 PPT 遥控器。如何将语音平台对技术不断的赋能优化到具体的使用场景中，从而搭建起演说者与听众的桥梁，实现了人与人之间更高效的思想价值传递才是科大讯飞的最终目标。