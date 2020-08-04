索尼今次对 PS4 手柄在 PS5 主机上的支持情况作了一番解释。在一份声明中，索尼证实 PS4 手柄将无法与 PS5 游戏配合使用，因为 PS5 游戏运用了 DualSense 手柄上的新功能和特性。

索尼表示，现有 PS4 的 DualShock 4 手柄和官方许可的第三方 PS4 手柄可以在 PS5 上玩支持的 PS4 游戏。索尼未列出支持的游戏具体有哪些。该公司还确认官方许可的方向盘、街机摇杆和飞行摇杆等控制器将可用于 PS5 游戏和受支持的 PS4 游戏。另外，PS Move Motion 控制器和 PlayStation VR 控制器也可以与 PS5 上支持的 PS VR 游戏一同使用。

根据索尼此前公布的资讯，DualSense 内置触觉反馈和 “自适应扳机键”，可针对不同游戏效果调整扳机键的阻力；还配有集成麦克风和 USB-C 接口。手柄中间的分享按钮也被重命名为 “创造”（create）按钮。与 DualShock 4 相比，DualSense 上的某些按钮也进行了一些微调。例如，PlayStation logo 按钮由原本的圆形变成了 PS 徽标的实际形状。DualShock 4 的部分功能在 DualSense 上得到了保留，如中央位置的触摸板和发光条（由触控板顶部/手柄前端移至触摸板左右两侧）。另外，D-pad 和左右摇杆的设计、位置依旧与 DualShock 4 的保持一致。