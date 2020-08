电动车已经过了最早的市场教育期,被越来越多的用户所接受,而在中国的电动车销量也稳步攀升。向可持续性发展的转变是交通工具电力化背后的驱动力。石油价格战和全球灾难造成的不确定性只会增强这种决心,而不能阻止它。

电动车销量不断攀升,保有量持续增长

从全球来看,2020 年上半年包含插电式混合动力车和纯电动车的总销量约为 950,000,三分之二(接近 643,000)是纯电动汽车。销量最高的公司是特斯拉,其销量为 179,050,这也将其在整个插电式汽车市场中的市场份额从一年前的 14%扩大到了 19%。但是,大众汽车集团正在迅速发展其多个品牌的电动车,目前以 124,018 和 13%的市场份额排名第二。宝马比亚迪和上汽集团紧随其后。

在中国市场,数据显示,在 7 月份,小鹏 P7 共交付了 1641 台。作为一款起售价格达 22.99 万元的国产高端纯电动车来说,这个成绩不错。而蔚来汽车公布了 2020 年 7 月交付数据。蔚来在 7 月交付了 3533 台,同比增长 322.1%,超过了去年同期交付数的 4 倍,是仅次于今年 6 月的史上第二高单月交付成绩。蔚来 ES8 本月交付 923 台,同比上涨 462.8%,自 2018 年 6 月启动交付至今,已累计交付 23861 台。蔚来 ES6 本月交付 2610 台,同比上涨 287.8%,环比上涨 5.4%,自 2019 年 6 月启动交付至今,已累积交付 25754 台。蔚来已累计完成交付 49615 台,并在 7 月 18 日完成第 50000 台整车量产下线。

根据中汽数据终端零售数据,理想 ONE 6 月销量为 1891 辆。2020 年 1-6 月,理想 ONE 累计销售 9666 辆,超过雷克萨斯 RX 450h、蔚来 ES8、特斯拉 Model X 等,成为中国新能源中大型 SUV 市场(包含混合动力、插电式混合动力、纯电动、增程式电动)的领先者。自去年 12 月交付以来,理想 ONE 累计销售已经达到 10677 辆。

但是,在中国市场,话说回来特斯拉依然一骑绝尘,数据显示,Model 3 在 6 月份的国内销量,已达 14954 辆。中汽协数据显示,上海超级工厂生产的国产 Model3 以近 4.58 万辆的销量登顶上半年国内新能源车型销冠,市场份额高达 14.6%。

未来充电体验将成为选购的制约因素

随着销量的增长,以及电动车的特性,充电体验成为未来消费者选购的重要制约因素。在市场的最初阶段,充电可以满足需求,很多用户甚至可以在家充电,但终究,他们是要上路充电的。而电动车保有量和充电站数字量,已成为电动汽车发展的互为因果的制约因素。

电动车数量要足够多,才能产生足够多的市场需求,从而养活充电站。在早期电动车的续航能力低,电池功率不够,充电需求比较小,根本就养不活充电站。而现在,电动车保有量和续航时间大大提升。另一个角度,只有足够多的充电站,才能让消费者更放心购买电动车,从而不产生充电焦虑,推进整个电动车行业的良性发展。

截至 2020 年 6 月底,全国新能源汽车保有量达 417 万辆,比去年年底增长了 9.45%。截至 2020 年 6 月底,全国各类充电桩保有量达 132.2 万个,其中公共充电桩 55.8 万个、数量位居全球首位。需要的是,在这中间,很多充电站已经进入到老化阶段,所以如何确保电动车用户有足够好的充电体验,成为未来整个行业加速的关键。

因此,各地开始加码充电基础建设:上海提出将新建 10 万个电动汽车充电桩;江苏明确今年将投资约 3.7 亿元加快充电设施建设,在今年底实现车桩比 2:1;北京提出到 2022 年新建不少于 5 万个电动汽车充电桩,建设 100 个左右换电站。

车厂自建充电网络和第三方合作多管齐下

特斯拉在自建充电网络方面走在了前列。特斯拉没有等待 (如通用汽车公司和福特等传统车企那样) 让第三方来创建快速充电的基础设施,而是建立了自己易于使用的网络,这使其在行业中处于领先地位。而最近,特斯拉的全球充电桩网络达到另一个里程碑,其全球快速充电站达到 2000 座,充电桩设备达到 1.8 万个。正因为其车型在充电方面的便利性,对其销量也是个极大的促进。另外,特斯拉全新的快速充电 Supercharger 网络是潜在的特斯拉买家的重要考量因素。

而在中国,众多车企也开始自建充电网络。NIO Power 在全国范围内共建成 36 座蔚来超充站,覆盖 29 座城市,超充桩数量突破 300 个。未来,NIO Power 仍将同加电合伙人一起携手继续扩大超充网络,为用户提供更加便捷的加电服务。去年 12 月,小鹏汽车和蔚来汽车相继宣布,二者已经在充电网络方面达成合作:小鹏超充桩正式接入 NIO Power 充电地图,小鹏车主可以通过小鹏汽车 App 启动蔚来 NIO Power 超级充电桩,同时将获得蔚来超级充电桩的免费充电服务。

广汽新能源于近日宣布,将成为国内首家同时与国家电网、南方电网共同达成即插即充、充电优惠合作的车企。此次广汽新能源首度联合国家电网、南方电网实现全国重点城市的 “即插即充、无感支付” 的充电体验,是在车辆插入充电枪后,充电过程无需人为干预,可自动完成认证、充电启动、充电停止以及订单生成与结算,实现车、桩、网、能源的互联与高效互动。

第三方建设也是如火如荼。今年 4 月,华为面向新能源领域推出了 HUAWEI HiCharger 直流快充模块,以降低充电行业运营成本。5 月,华为又与特来电签署合作协议,将充电桩打造为数据接口。截至 2019 年底,滴滴出行平台注册的纯电动车辆已达 96.9 万辆,小桔充电全年共提供 2500 万次充电服务,覆盖全国近 1/5 纯电动车。小桔充电首创 “星享站” 标准,联合充电商户积极推动充电周边配套服务设施,如餐厅、休息室、按摩椅和卫生间等,真正为广大车主提供接地气的服务,充分利用充电间隙为用户构建交流、休憩和放松的城市出行服务驿站。

未来谁家产品的充电体验好,就会赢得市场

今年 5 月,国务院发布《中国制造 2025》,将节能与新能源汽车列入十大重点产业,明确提出到 2020 年,我国自主品牌新能源汽车年销量突破 100 万辆;到 2025 年,新能源汽车年销量 300 万辆。预计到 2030 年,我国新能源汽车保有量将达 6420 万辆。根据车桩比 1∶1 的建设目标,未来十年,我国充电桩建设存在 6300 万的缺口,预计将形成万亿元的充电桩基础设施建设市场。

因此,我们可以判定,在未来,谁家的车型产品充电体验好,哪个车厂的销量就会有爆发力。如果充电体验做不好,即便现在获得一时的销量加持,在未来也会失去市场口碑。充电网络的建设,将进入到一个质量拼比时期,行业也会进行进化和淘汰,从而留下更好的车型和厂商。