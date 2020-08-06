微软昨天才宣布云游戏服务 xCloud 将于 9 月 15 日登陆 Android 设备，iOS 平台则暂未有正式上线的计划，其中的原因与苹果 App Store 政策有关。时至今日，微软结束了针对 iOS 设备的 xCloud 测试。

在过去的几个月中，微软一直在以非常有限的方式在 iOS 平台上测试 xCloud。该公司已经通知 xCloud 测试者，预览将在 9 月 11 日结束，Android 设备的预览会一直持续到下个月。

微软在发给 The Verge 的一份声明中表示：“我们的 Project xCloud 预览版 TestFlight 阶段已在 iOS 上结束，我们专注于通过 Xbox Game Pass Ultimate 于 9 月 15 日向 Android 用户提供云游戏服务。我们的目标是通过所有设备上可用的 Xbox Game Pass 来扩展云游戏。”

受限于 App Store 政策，微软此前只能提供《光环：士官长合集》这一款游戏在 iOS 设备上测试，且参与名额仅限 1 万人。

微软尚未透露哪些苹果政策阻碍了 xCloud 在 iOS 上的启动计划。另一方面，Google 的 Stadia 云游戏服务也无法在 iPhone 和 iPad 上使用。iOS 版 xCloud 的未来仍不明朗，并且可能不受微软的控制。