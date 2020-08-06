三星推出了长得很像蚕豆的新降噪耳塞 Galaxy Buds Live。至于设计，三星表示它应该能为用户带来更多舒适感，同时戴上耳机后也让耳朵看起来整体 “更平顺”。

Galaxy Buds Live 具备主动式降噪能力——由三个麦克风加持提供。此外耳机还提高了通话质量。开启降噪的话，耳塞本体续航时间为 6.5 个小时，不开启可以达到 8 小时。配合充电盒使用可以提供额外 21 小时的电力。充电盒支持无线充电。

Galaxy Buds Live 具备 IPX2 防水等级，有黑、白、铜三色，售价 169 美元（约人民币 1175 元）。

除此之外，三星还推出了 Galaxy Watch 3。Galaxy Watch 3 配备实体旋转表框，新增心电图、血氧监测和跌倒警报等功能。新手表提供 41mm（1.2 英寸屏幕）和 45mm（1.4 英寸屏幕）两种尺寸，两个版本的价格分别是 400 美元（约人民币 2775 元）和 430 美元（约人民币 2990 元），此外也提供 LTE 版本，要价 449 美元（约人民币 3120 元）。

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