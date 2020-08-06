三星正式推出了 Galaxy Note 20 系列手机。

首先是 Galaxy Note 20 Ultra，它配备 6.9 英寸 120Hz 屏幕，1000 万像素自拍相机位于屏幕打孔中。处理器不意外地用上骁龙 865 Plus，内存 12GB，存储空间最高 512GB。4500mAh 电池容量，无线充电自然也有。

相机部分，Note 20 Ultra 配备 1 亿像素主摄、1200 万像素超广角和 1200 万长焦镜头，最高 50 倍混合变焦。在这台手机上，三星将 S Pen 的输入延迟减少至 9ms。此外，S Pen 还具有一些用于滑动、打开应用程序和系统导航的新手势。

相较之下，Note 20 的规格就要差一些，它的处理器同样是骁龙 865 Plus，屏幕为 6.7 英寸，刷新率只有 60Hz；内存 8GB，电池小一些，为 4300mAh。相机方面，自拍相机与老大哥 Note 20 Ultra 相同，主相机的主摄为 1200 万像素，再搭配 6400 万像素长焦与 1200 万超广角镜头。

视频拍摄方面，新手机支持 8K 分辨率 21:9 @24fps 格式的拍摄。还有一个 “专业视频” 模式，其中包含焦点、音频、曝光、缩放速度和其他控件。

Note 20 Ultra 还支持 UWB 超宽频技术（iPhone 11 系列也有），可以与附近的设备进行通信。从理论上来说，它将来可能会用于智能家居设备或其他技术，但目前仅限于 Google 的 “附近共享”（Nearby Share）功能。

三星 Galaxy Note 20 国行售价（以下均为尝鲜价）7699 元，只有 8+256 一个版本。Note 20 Ultra 有 12+256、12+512 两个版本，售价分别是 9599 元和 10399 元。Note 20 有铜色、灰色和绿色可选，Note 20 Ultra 提供铜、白和黑三种配色。