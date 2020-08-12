日前，一项由蚂蚁集团主导的区块链跨链国际标准正式启动制定，这是蚂蚁集团在跨链领域的又一进展。

这项代号为 P3205 的跨链标准全称是跨链数据认证及通讯协议（Standard for Blockchain Interoperability-Data Authentication and Communication Protocol），这是一种面向同构及异构跨链的数据认证及通讯协议，旨在解决异构跨链的底层基础的数据互认问题，并搭建链间通讯通路，允许区块链之间在多个应用层次通用灵活地进行多种模式的跨链互操作。

现有不同类型的区块链使用不同的数据结构，证明方法也存在差异化，导致了验证复杂度高，信任根不统一，跨链方需要集成多类客户端。

通俗地讲，相当于大家都用各自的方言来交流，跨链的双方需要互相学习对方的 “方言”。P3205 标准可以为不同类型的区块链提供统一的数据格式，让讲不同 “方言” 的区块链，可以使用 “标准普通话” 进行跨链交互；此外还建立了一个可信安全的数据传输通道，让业务在由区块链组成的价值互联网里灵活地进行价值交换，且跨链全链路可信可追溯、安全可控。

目前，行业区块链网络多处于半封闭状态，链与链之间的通路无法打通，链上信息和资产无法进行跨链交互，而跨链技术的研发和标准制定，有望结束这种孤立状态，促进区块链网络的大范围互联互通。

P3205 协议由蚂蚁集团提出，并成为全球最大非营利性专业技术组织 IEEE 认定国际标准。这套设计也在蚂蚁多代区块链产品以及 Hyperledger Fabric 产品得到适用性验证。

目前，蚂蚁链已经连续四年位居全球区块链专利申请数第一，技术上能够支持 10 亿账户规模，同时能够支持每日 10 亿交易量，实现每秒 10 万笔跨链信息处理能力（PPS）。

在蚂蚁链的专利申请中，有多项技术围绕跨链技术解决不同区块链互操作性问题，以及其分布式身份协议、链上证明转换协议等技术规范。目前，蚂蚁链有超过 30 个专利的自研跨链技术，通过区块链跨链协议栈，提供同构或异构区块链之间丰富的跨链互操作。