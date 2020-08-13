“今年疫情，也能折射出什么行业是有前途的、有未来的，以数字经济技术为代表，催生了很多新兴行业的应用，尤其是人工智能、物联网、大数据、云计算，包括 5G 的技术的应用，衍生出了许多业务形态。” 之江资本创始合伙人、之江商学院副院长王文明说道。

7 月 22 日，王文明受邀参加了由下城区委、区政府主办，区委组织部（人才办）、区科技局及区国投集团共同承办的 “创投汇智·下城区创新创业大赛暨第三届下城区天使梦想基金创业大赛”，同时接受了我们的采访。

据了解，之江商学院是由传化集团董事长徐冠巨、华立集团董事长汪力成等 15 位浙商企业家为核心，联合近 100 家上市公司掌门人共同发起的创业服务有限公司。其立足于杭州，面向全国，以新一代创业者为培养对象，以实战学习为纽带，以知名企业家（投资人）智慧和资本为推手，对接产业和资源，打造融课堂研习、名企实训、融资对接、投资入股、上市等流程在内的新老企业家互动成长的平台，旗下有之江商学院、之江资本、之江加速器。

“商学院是我们流量入口，我们从中发掘有前景的成长型企业，进而筛选、培育他们。非常看好的企业，我们之江资本便会投资，投资的逻辑是赋能式的投资方式。即导入我们的产业资源、资本资源、人才团队、客户资源等，帮助企业从一到十、十到一百，助推上一个新的台阶。” 王文明介绍说，之江商学院、加速器和之江资本组成了筛选、培养、投资企业的闭环。

而对于如何筛选有潜力的成长型企业，王文明也跟我们介绍了他的标准：在行业赛道方面，一类是战略型新兴行业；一类是传统行业存在产业有再造提升的空间机会。对于创始团队的选择要看：股东结构构成同行有优势，合伙人团队搭配、人才梯队互补强。另外还要有有相关数据事实可证明：项目案例与数据事实。“数据很重要，但是创业者自身在创业过程中展现出的使命、价值观，选择与努力，坚持与勇气，在公司战略与运营中展现出来的嗅觉、思考与执行力，这些不可量化部分，更为被看重。” 王文明说。

今年以来，疫情的影响下也催生出新兴产业，资本的目光也随之改变。在王文明看来，此次疫情催生出的行业有三大赛道：第一类是 TO G 领域，即为政府工作的数字治理行业，包括自然灾害、水务、地理预警、预灾、基层社会治理等很多的应用场景，以及公安防疫、人口管理、社区与居民服务等方面，帮助社会治理数字化转型成为新的创业机会。第二类是 To B 领域，在企业产业链端，有大量的企业数字化转型升级的需求，尤其是传统制造型企业面临着数字化的生产管理升级。企业级的 SARS 的应用服务，能够提升整个产业链效率的应用在这段时间备受资本的青睐。

第三类便是 To C 领域，网红经济、共享经济、远程办公、在线医疗、生鲜电商等都成为创业投资热门，包括针对年轻人消费升级的中仍有大量的机会。在王文明的投资方向中，他比较看好两大主线：一类是以 “科技创新” 为代表的公司，从政策上创业版、注册制、新三板精选层等一系列的改革，都在助推自主创新企业；另一条主线便是 “消费升级”，尤其是国货品牌的崛起替代一些舶来品。“近年来，美妆领域有花西子、完美日记等，食品领域有元气森林、喜茶等，我认为在未来，还有更多的日用品、餐饮、美妆等国货消费品牌的崛起。” 王文明说。

同时疫情对于资本市场的影响也是不可磨灭的，王文明表示未来将逐渐走向乐观。其表示，疫情来袭，资本市场一度出现了恐慌性的流动性紧张，股市暴跌，股债双杀，从国内到国外：这也倒逼了各地方政府在财政政策、货币政策给与了宽松的刺激。同时资本市场的系列改革预期再次加速了，年后开启的上市公司再融资政策全面放宽，新证券法实行，创业板注册制得到了快速推行、新三板精选层的推出、包括银行放开证券业务，险资也可以开展财务性股权投资等等。目前结果看来，这些改革的红利是可预期的，这也是最近两周 A 股技术性牛市到来的重要逻辑。

在疫情的冲击下，资本市场也冰火两重天，中小企业更是举步维艰，王文明也给出了他的建议：首先 “活下去、现金为王”，这是众多中小微企业的第一目标。“目前仍然有大多数创业公司对资本与融资有若干误区，缺乏系统筹划” 王文明强调中小企业要重视股权的规划与治理关系和重要投资协议条款的设计，以免为公司发展与资本化运作埋下隐患。在发展上，自身的业务资源、财务与资本资源、人才与客户资源，尽量最大程度地对资源做出系统的安排和最大化运用。对于成长型企业，王文明建议，企业应基于资本市场周期，对标融资&上市准入标准，核心股东层与高管团队达成思想共识，系统规划，优先制定面向资本市场的发展战略，比如：业务升级规划、收入与利润增长计划与实施路径等；基于战略发展目标，变革适应业务发展的组织业务模式与架构、机制，打破原有业务边界、组织边界、人才边界，不拘一格创新发展；积极探索以股权为纽带，朝着能够推动企业战略实施的角度引入新的战略股东、与平台资源合作发展。

“透过疫情的镜子，可以折射出企业自身很多东西。如：生于忧患的意识、危机反应的速度、组织协调的能力、人才团队作战力…我们可以看到受疫情影响较大的行业中小企业大批量倒闭，也能看到不少企业成为疫情中的黑天鹅，快速崛起， 赢得流量、市场与品牌。” 王文明说道。

文字 陈晓

视频 张二狗